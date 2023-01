Wolff vol lof over de Vries en ziet hem als voorbeeld voor Schumacher

Toto Wolff kent Nyck de Vries als een aardige peer en Mick Schumacher zou hem als voorbeeld moeten zien.

Nou, dat is genoteerd. Toto Wolff die positief is over een Nederlander, dat is uniek. Nee, hoor dat is niet waar. Toto is meestal alleen wat negatiever over Max Verstappen, over Nyck is hij vaak positief. Nu ook weer, want hij zegt dat dat Mick goed moet kijken naar Nyck voor zijn toekomstige mogelijkheden in de Formule 1.

Wolff over Nyck de Vries

Kijk, wij zijn natuurlijk heel trots dat er straks twee Nederlanders in de F1 rijden. En hopelijk ook twee Nederlanders die goede prestaties neerzetten en de GP’s spannender maken. Voor Nyck heeft een plek in de koningsklasse wel wat geduld gevraagd. Maar nu komt hij in actie voor AlphaTauri, wat we hem natuurlijk allemaal gunnen.

Volgens Toto laat dit zien dat een rol achter de schermen, wat Nyck eerder had bij Mercedes, gewoon een mooie rol is dat zeker een opstap kan zijn naar een permanent zitje. Trouwens, dit is ook een prettige mededeling voor Daniel Ricciardo maar dat terzijde.

Mick moet na twee seizoenen het veld ruimen bij Haas en kiest nu voor een rol als derde rijder bij Mercedes. Coureurs willen altijd racen, dus dit is wel een stapje terug voor de Duitser. Maar helemaal geen team hebben en een jaar lang een sabbatical nemen is vaak killing voor een F1- carrière. Mick had dus eigenlijk geen keus.

Toekomst

Toto is verheugd met de komst van Mick weet de Bild te melden. Hij zegt dat het team er een ‘hele fijne persoonlijkheid bij krijgt’. Hiernaast zegt hij dat als Mick zichzelf verder kan ontwikkelen er een permanent stoeltje in de toekomst er zeker weer in zit. Of dat bij Mercedes is, dat laat hij in het midden. Zeker in een team dat een goede en veilige omgeving kan bieden. Toto is van mening dat Mercedes dit kan en het juiste team is voor de Duitse coureur.

Mick zal het komende jaar veel in de simulator zitten en daar zit ook zijn toegevoegde waarde voor het team op dit moment. Hier kan hij onder andere de auto goed in beoordelen. Zijn ervaring van de afgelopen jaren kan hij hier goed voor gebruiken en zo zijn carrière (hopelijk) weer een duw geven.