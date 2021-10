De elektrische Mercedes EQS is een belachelijk succes

De nieuwe Mercedes EQS blijkt een belachelijk succes.

Het duurde even wat langer dan vooraf voorspeld en gedacht, maar inmiddels heeft Mercedes een heel scala aan EV’s in de showrooms staan. De EQS was niet de eerste van het stel, maar wel een hele belangrijke. Hoewel Mercedes tegenwoordig ongetwijfeld meer verdient aan SUV’s en dergelijke, is ‘de S’ nog altijd het kroonjuweel. Het is de auto die de toon zet voor de kleinere broertjes. En de EQS moet dat natuurlijk ook gaan doen voor de minder elektrische goden in het gamma.

Traditioneel segment

Het segment waarin de S-Klasse opereert is echter ook erg traditioneel. Er zijn steeds meer nieuwe jonge rijken op aarde, dus de dagen dat Ferrari’s alleen door grijzende heren (m/v) gereden werden zijn al lang voorbij. Maar ja, een S, Siebener of Horch, daar begin je ook als je een jonge miljardair bent eigenlijk niet aan voor je vijftigste. Hoewel het daardoor natuurlijk ook wel weer extra cool is om het wel te doen. Enfin, in principe is het F-segment het domein van stoffige zakenlieden. Zou deze markt de EQS met zijn bijzondere styling en blender-aandrijflijn wel accepteren?

Belachelijk succes

Wel, jazeker! Althans, afgaande op de eerste verkoopmaanden in Europa, gaat de EQS als een speer. De EQS noteert im Großen Ganzen dezelfde cijfers als de traditionele W223 S-Klasse. Dat is niet omdat die laatste matig verkoopt, want het verse model is in de eerste drie kwartalen 62.306 over de toonbank gegaan. Dat is een plusje van 45 procent ten opzichte van vorig jaar.

Hela Ola

CEO Ola Källenius had eerder zijn hoop uitgesproken dat de EQS ‘een robuust’ aantal van de toplimo-verkopen voor zijn rekening zou nemen. Maar naar verluidt had men bij Mercedes niet verwacht dat de EQS het zo goed zou doen ten opzichte van de nieuwe S-Klasse. Als je de aantallen zou extrapoleren naar een heel verkoopjaar (waarvan je moet afvragen of dat realistisch is, maar soit), zou Das Haus zo’n 80.000 EQS-en per jaar kunnen wegzetten.