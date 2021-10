Drievoudig kampioen denkt dat Hamilton kampioen wordt

Een voormalig kampioen denkt te weten dat Lewis Hamilton kampioen wordt dit jaar.

Dit weekend is het F1 equivalent van de stilte voor de storm. Het kampioenschap van 2021 kent nog vijf races, waarvan er drie op elkaar gepropt zijn in de komende drie weken. Jawel, terwijl november dadelijk al begonnen is, hebben we gewoon nog een Triple Header tegoed. Aanvankelijk blijven we nog even in Noord-Amerika voor de Mexicaanse Grand Prix. Een weekje later reizen we een stukje naar het Zuiden voor samba en de Braziliaanse Grand Prix. En dan volgt de race in Qatar, die voorafgaat aan nog twee races in de zandbak om het jaar af te sluiten.

Het is zoals wij allen weten, ongemeen spannend wie na dit spektakel de titel in handen heeft. Het voordeel is op dit moment in handen van Max Verstappen, die een klein buffertje van twaalf punten heeft op good old Lewis Hamilton. Toch is het die laatste die volgens drievoudig kampioen Jackie Stewart de grootste kans maakt om aan het langste eind te trekken. De Schot durft deze boude claim te maken in een interview met Motorsport-Magazin:

Ik denk dat het beide kanten op kan gaan. Maar uiteindelijk zal Hamilton winnen, denk ik. Dat komt door de ervaring van Mercedes én van Hamilton zelf. Daarmee hebben zij waarschijnlijk de meeste kans om het te worden. Jackie Stewart, drinkt buiten het zicht van sponsor Heineken vaak een Caledonian 80

De kampioen van ’69, ’71 en ’73 vermoedt dus dat Hamilton zijn achtste gaat pakken. Hij hoopt daarbij dat beide coureurs een beetje dimmen in onderling gevecht. Getraumatiseerd door zijn eigen ervaringen op het circuit, is Sir Jackie immers al jaren van de veiligheid:

Beiden overdrijven het een beetje in hun tweegevechten. Zo’n crash als die op Silverstone, dat was in mijn tijd gewoon een dodelijk ongeluk geweest. Ik hoop dat ze niet te ver gaan in de strijd om de winst. Jackie Stewart, niet te verwarren met de Belgische crack Jacky Ickx

Waarvan akte. Ben jij het eens met de Schotse Heineken-ambassadeur? Of denk je dat Max wint en hoop je dat de spaanders ervan afvliegen? Laat het weten, in de comments!