De enige Bugatti EB110 op Nederlands kenteken is gespot!

De eigenaar is een zekere meneer Perridon.

Een Bugatti Veyron of Chiron spotten is leuk, maar weet je wat pas echt bijzonder is? Een Bugatti EB110 spotten! Deze auto is nog vele malen zeldzamer dan de VAG-Bugatti’s. Toch wist @justawheelchairguy er eentje te spotten in Berkel en Rodenrijs, vlakbij het voormalige Autoblog-hoofdkantoor.

De eigenaar van deze auto is geen onbekende: dat is niemand minder dan Michel Perridon. De EB110 ontbrak lange tijd in zijn collectie, maar in 2021 kocht hij deze auto op een veiling in Knokke. Zoals je ziet is het kenteken al veel ouder: deze auto was eerst van Jan Stuivenberg, die de auto in 2005 importeerde.

Hoe bijzonder is het om een Bugatti EB110 op Nederlands kenteken te spotten? Nou, dat zullen we vertellen: dit is de enige. In het verleden hebben er nog drie andere op kenteken gestaan, maar die zijn allemaal geëxporteerd. Deze auto is dus volstrekt uniek in Nederland.

De EB110 was er in twee varianten: de GT en de SS. Dit is een SS, die je heel makkelijk kunt herkennen aan de ronde luchtinlaten achter de zijruiten. In de GT levert de vierdubbel geblazen V12 560 pk, in de SS is het vermogen opgeschroefd naar 612 pk. Met een topsnelheid van 355 km/u was het een van de snelste auto’s ter wereld. De McLaren F1 pakte officieel het record, maar de EB110 was nauwelijks langzamer.

De Bugatti EB110 is altijd zeldzaam, maar de SS is de zeldzaamste variant. In totaal zijn er 139 exemplaren gebouwd, en van de SS slechts 30 tot 39. Ter vergelijking: van de Bugatti Chiron zijn er 500 gebouwd. En dat is ook al geen auto die je dagelijks tegenkomt.

Wat Perridon voor deze auto betaald heeft? Dat kunnen we ook vertellen. Hij kocht deze auto in 2021 voor €2,2 miljoen. Dat is geen bedrag waar we vandaag de dag raar van opkijken. 20 jaar geleden was deze Bugatti echter aanzienlijk goedkoper. Jan Stuivenberg haalde de auto destijds voor €260.000 op in Duitsland…

Over de Spot van de Week hoefden we deze keer niet lang na te denken. Dat moest natuurlijk deze spot van @justawheelchairguy worden.

