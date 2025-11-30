Deze Range Rover Sport is ruim 3 keer zo duur als de instapper

Deze Range Rover is peperduur. En het is niet eens de grote.

In bepaalde delen van Nederland word je werkelijk doodgegooid met Range Rovers, maar de ene Range Rover is de andere niet. Dit exemplaar dat @ecnerualcars in Breda spotte, is bijvoorbeeld een van de duurste Range Rover Sports van Nederland.

De prijslijst van de RaRo Sport begint bij €107.399. Dan heb je ook al gewoon een hele dikke bak, met een zes-in-lijn, 460 pk en een imposant uiterlijk. Dit matgroene exemplaar heeft echter €354.037 (!) gekost. Daarmee is het de op één na duurste Range Rover Sport op Nederlands kenteken.

Waarom is deze auto zo duur? Om te beginnen is het de SV. Dat is de topversie van de line-up, met een V8 die 635 pk en 750 Nm levert. Daarmee knal je in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Alsof deze auto geen 2,5 ton weegt. Op de Autobahn rijd je ook bijna iedereen voorbij, met een topsnelheid van 290 km/u.

Dan nog is deze Range Rover heel erg prijzig, want de SV heeft een vanafprijs van ‘slechts’ €262.000. Er zit dus zo’n €92.000 aan opties op deze auto. Zo is de matgroene kleur waarschijnlijk een Bespoke-lak die een lieve duit heeft gekost.

Eerlijk is eerlijk: deze auto ziet er niet uit alsof ‘ie 3,5 ton kost, maar subtiel kunnen we deze Range Rover natuurlijk ook niet noemen. Met vier uitlaten, een agressieve voorbumper en de matgroene kleur is het wel een auto die imponeert.

Deze spot van @ecnerualcars lichten we deze keer uit als Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

