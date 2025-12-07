Hey, deze kleur voor de mooiste coupé van NL kennen we niet

De mooiste coupé van Nederland, maar is ‘ie ook mooi in deze kleur?

In 2013 was er een briljante campagne middels een teaser. Er werd een plaatje gedeeld van een mysterieuze concept car zonder logo’s en ook zonder afzender. Dan is de vraag natuurlijk: welk merk gaat zijn designrichting zo radicaal omgooien? En wie durft het om met zo’n nu al geweldig mooi apparaat te komen?

De antwoorden liepen, zelfs bij ons al in de reacties, flink uiteen. Citroën, BMW maar ook Maserati en Jaguar werden genoemd. Alleen het goede antwoord zat er ook tussen. Met de kennis van nu is het duidelijk: dit is Volvo. Onder de nieuwe leiding met geld van Geely zou een radicaal nieuw gamma op de markt komen met deze fraaie designtaal. Toch mooi meegenomen, dat niemand er raar van opkijkt als dit een Maserati of Jaguar was geweest in plaats van een Volvo. The rest is history.

Nadeel: de Volvo Concept Coupé zou enkel inspiratie bieden en de productieversies zouden iets andere auto’s worden. Wel met een sterk gelijkend design van XC40 tot XC90 en alle S- en V-modellen er tussenin, maar geen echte, slanke, op de P1800 lijkende coupé. Jammer, want wat was die mooi.

Polestar

Toch werd de Concept Coupé uiteindelijk in productie genomen. Niet als Volvo, maar als eerste project van het nieuwe zustermerk Polestar. De performance-divisie van Volvo zou nu een eigen merk worden om zich te richten op luxueuze elektrische auto’s. De eerste Polestar genaamd 1 werd de koets van de Concept Coupé met een PHEV-aandrijflijn, goed voor 600 pk. De verbrandingsmotor was slechts een viercilinder, maar geeft nog iets van motorisch genot. Hopelijk.

Los van dat is ‘ie nog steeds bloedmooi. Polestar ging voor een lekker zakelijk aanbod kleuren, met name wit, zwart en grijstinten. Als uitzwaaiversie kwam een gouden lakkleur. Toen we op zoek gingen naar een Polestar 1 op Marktplaats, kwamen we eentje tegen in een kleur die we nog nooit hebben gezien.

Polestar 1 op Marktplaats

Aanschouw een Polestar 1 op Marktplaats in een soort, eh, groen. Wel een typisch Polestar-achtig groen, waar het mat is en een mix tussen bepaalde andere tinten. Dan denk je wellicht: oké, iemand is enthousiast geweest met wrap. Maar als dit een wrap is, is het eentje die zó uitbundig is dat hij op kenteken aangepast moest worden naar groen. Dus we denken dat het een volledige verfbeurt betreft. Er is namelijk weinig over bekend, ook niet in de advertentie.

Sterker nog: we kunnen geen andere Polestars vinden in exact deze kleur, dus het zou wel eens de enige ter wereld kunnen zijn. Breek! De kleur steekt op zich mooi af tegen de felle goudgele kleur die het merk gebruikt voor de remklauwen en gordels, al staat het wel ietwat haaks op de ‘koude’ kleuren die je normaliter kan krijgen op de Polestar 1. Bijzonder is het zeker, mooi mag je zelf bepalen.

Kopen

Even terug naar de vraag ‘wat kost dat’: dit is de op één na goedkoopste Polestar 1 op Marktplaats en dat heeft twee kanten. Goedkoop is namelijk anders. Maar dat zijn de duurdere exemplaren ook, helemaal omdat eentje een gouden ‘Final Edition’ is. Zo’n groene als deze is iets smaakgevoeliger, er wordt waarschijnlijk meer betaald voor een ‘normale’ kleur. Maar goed, als je deze kleur mooi vind, scheelt het werk.

Verder betreft het een exemplaar uit 2022 dat origineel in Nederland geleverd is, en slechts 3.333 kilometer heeft geklokt. Het is sowieso één van de 1.500, dus zeldzaam is het altijd. En dat kost? 119.995 euro. Voor de mooiste coupé die je kan kopen is het een schijntje, maar voor een viercilinder hybride is het veel geld. Kies zelf maar op Marktplaats.