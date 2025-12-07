LANDO NORRIS IS DE F1 WERELDKAMPIOEN VAN 2025

Het hoge woord is eruit: Lando Norris is de F1-kampioen van 2025!

Na 268 dagen en 24 raceweekenden hebben we eindelijk antwoord op die ene vraag. Wie wordt toch de wereldkampioen in de F1 van 2025? Het antwoord: Lando Norris

Hoe werd Lando Norris F1-kampioen in 2025?

McLaren leek verzekerd van de kroon. Oscar Piastri had het beste van de twee papaya-coureurs. Maar de klad kwam erin bij de jonge Australiër waardoor Norris het momentum over nam.

Ook Norris bleek niet onschendbaar. Precies op het moment dat Red Bull een auto prepareerde waar Verstappen mee kon strijden om de overwinning, liet ook Norris steken vallen. Het bracht ons tot een ultieme eindstrijd tussen Verstappen, Norris en Piastri.

Samenvatting van de GP van Abu Dhabi 2025

Max Verstappen zette op zaterdag de toon in Abu Dhabi door zijn RB21 op pole-position te zetten. Norris sluit aan als tweede voor zijn teamgenoot Piastri. De drie titelkandidaten beginnen dus lekker dichtbij elkaar.

Verstappen opent beresterk; hij snijdt Norris af bij de start en neemt vervolgens afstand van de concurrentie. De McLarens hebben het daarentegen met elkaar aan de stok. Nog in de eerste ronde passeert Piastri zijn teammaatje met een prachtige actie via de buitenkant.

Norris kan vervolgens niet het tempo van de twee auto’s voor hem volgen. Sterker nog, de buitenspiegels van de Britse coureur worden gevuld door de Ferrari van Leclerc! De scharlakenrode bolide blijft binnen ongeveer een seconde van de kampioenschapsleider, maar tot een aanval. En zo stagneert het rijdersveld.

In rondje 17 van de 58 vat Norris de koe bij de horens en komt binnen voor een bandenwissel. Hij ruilt zijn medium-banden in voor de hards. Na zijn stop komt hij terug in het verkeer. Norris haalt Antonelli en Sainz in zonder een centje pijn en Stroll en Lawson worden in dezelfde bocht ingehaald. De Racing Bulls-coureur probeert nog een tegenaanval, maar tevergeefs. Dit is sterk werk van Norris.

Norris vs Tsunoda

Ook Yuki Tsunoda moet eraan geloven. De Japanse teammaat van Verstappen houdt zijn auto zo breed mogelijk. Norris wil er toch aan de binnenkant voorbij en komt bijna op zo’n beetje op het enige stuk gras op het Yas Marina-circuit. Bij deze inhaalactie is Norris met vier wielen buiten de baan geweest.

De stewards bekijken het incident tweeledig: Tsunoda die te vaak op het rechte stuk beweegt en Norris die buiten de baan een voordeeltje haalt. De uitkomst: vijf seconden straf voor Yuki-san en géén penalty voor Norris. De McLaren werd gewoonweg buiten de baan gedwongen, aldus de arbitrage.

Richting het einde van de race komt Norris nog eens naar binnen om de rijders achter hem te coveren. Hij krijgt harde banden mee van zijn team. Hierna wisselt ook Piastri zijn banden, die dan weer van hard naar medium gaat. Verstappen en Red Bull besluiten buiten te blijven. Het pitstop-gat wordt gebruikt als buffer. Daarmee is Verstappen afhankelijk van de coureurs achter Norris. Als zij de McLaren kunnen inhalen, is Verstappen kampioen. Lukt dat niet, dan gaat de titel naar Lando Norris.

Die concurrentie achter Norris bestaat uit één man: Charles Leclerc. Als hij het voor elkaar krijgt om Norris in te halen, beslist hij de titelstrijd in het voordeel van Verstappen. Na een paar ronden waarin Leclerc de gat naar Norris verkleint, verdwijnt het voordeel als sneeuw voor de zon. De McLaren-coureur gedraagt zich koelbloedig door keurig het verschil met Leclerc om en nabij de vier seconden te houden. Hij opent het gat zelfs naar zeven seconden. Verstappen wint en Piastri finisht als tweede, maar kopen er beide niks voor.

Norris is kampioen!

Max Verstappen komt twee luttele punten tekort voor een vijfde opeenvolgende F1-wereldtitel. Ja, er zijn verschillende momenten geweest waarop die twee puntjes voor het oprapen lagen. Maar dat is als en dan en daar heeft Verstappen zich weleens over uitgesproken: ”Als m’n moeder ballen had, dan was ze m’n vader geweest.”

Daarom feliciteren wij Lando Norris met zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Onder druk van de beste coureur van zijn generatie én de verwachtingen van de beste auto onder je kont heeft hij zijn hoofd uiteindelijk koel weten te houden en de titel over de streep weten te trekken.