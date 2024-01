De enorme spoiler is weer terug!

Goed nieuws voor de liefhebber van een enorme spoiler

In de jaren ’90 was de spoiler dé manier om aan te tonen waar je stond in de hiërarchie. Dus als je baas blij met jou was, kreeg je een spoilerlipje op je Opel Vectra. Dat stond tof bij je Hella-reflectorbalk, rubberen spatlappen en obligate trekhaak met tennisbal.

Maar deed je het heel goed in het leven, dan kon je een grotere spoiler op je auto zetten, zoals de buurman met zijn Peugeot 405 Mi15. Tegenwoordig zijn de spoilers bijna helemaal weg. lipjes zien we nog geregeld en een carbon vleugel ook nog wel, maar een heerlijke dikke polyester spoiler in carrosseriekleur komt helaas niet meer zoveel voor.

Cupra Leon met enorme spoiler

Gelukkig is JE Design daar met hun visie op de Cupra Leon. En die is enorm uitgesproken. Ergens kan de auto het goed hebben. De Cupra Leon is een knappe auto, zij het een tikkeltje ingetogen. Voor een sportief model mag dat wel ietsje opvallende en JE Design voorziet ons perfect in die behoefte met de wide body kit voor de Cupra Leon. Ze hadden ‘m al voor de Sports Tourer, maar nu dus ook voor de hatchback. En daar zijn ze he-le-maal op losgegaan.

Niet alleen heb je spatbordverbreders, maar een instelbare spoiler op de voorzijde. Het meest opvallende item is echter die extreem grote spoiler op de achterzijde. Deze zorgt voor 180 kg downforce bij een snelheid van 200 km/u. Om een idee te hebben van 180 kg: dat is ongeveer het gewicht van mijn zus voordat ze haar shoarma-ontbijt bij haar favoriete Grillroom verorberd heeft.

Het werkt ook allemaal

De gehele bodykit, de enorme spoiler en al die andere aerodynamische ingrepen schijnen ook daadwerkelijk te werken. Het heeft een functie. Op de Sachsenring win je er 1,93 seconden mee, aldus JE Design. Het record staat nu op 1:32,82 voor de Leon van de Duitse tuner en dat is serieus rap. Om een idee te krijgen, dat is ietsje sneller dan dat een Lamborghini Huracan LP610-4 doet.

Wat ze met de motor hebben gedaan, verklappen ze dan niet bij JE Design. Maar je kan er gerust van uit gaan dat de 2.0 TSI aanzienlijk krachtiger is dan voorheen. Hun standaard ECU-upgrade is al goed voor dik 370 pk en 450 Nm en iedereen weet dat je met deze blokken ook nog wel ietsje verder kan gaan. Wij vinden het helemaal tof,