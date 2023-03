Productieversie Cupra Tavascan: dit is de bips

De productieversie van de Cupra Tavascan volgt nauwgezet de heersende trend op de markt.

Het is nog heel eventjes wachten, maar de Cupra Tavascan komt eraan. Cupra, de succesvolle afsplitsing van Seat, lijkt elke marketingtrend te volgen en dat werpt zeker zijn vruchten af. Cupra is hard op weg om succesvoller te worden dan Seat.

Het is een beetje Polestar (hippe schoenen voor de CEO), beetje Tesla (Cupra wordt elektrisch) en een beetje Volkswagen (waar de techniek vandaan komt). Met de Cupra Tavascan volgt Cupra nog een trend, die van de elektrische compacte crossover-coupé. De buurman zal groen uitslaan van jaloezie als jij dit mag leasen van de baas, waarschijnlijk.

Productieversie Cupra Tavascan ‘lekt’

De Cupra Tavascan ‘lekte’ nogal ‘spontaan’ in een video op YouTube. Daar is de auto te zien in een video van Rosalía, een Spaanse singer-songwriter. Zoals je weet is het heel erg hip om singer-songwriter te zijn.

Dan ga je heel gevoelig een liedje schrijven en zingen en dan gaat Giel Beelen huilen. Uiteraard krijgt elke Cupra Tavascan-rijder een bekertje met wat traandruppeltjes van Ome Giel. Dat is namelijk ook hip, dus past het bij Cupra.

Ook zie je iemand in het videootje een baby de borst te geven op een Ducati. Nu is een baby de borst geven de normaalste zaak van de wereld (deed het ook tot mijn 13e), maar in een reclame voor een hip merk? Jazeker, dat moet gewoon kunnen. Maar we zien dus ook de Tavascan in een flits voorbij komen.

Video

Natuurlijk, de kans is groot dat daarom deze video is opgenomen. Dat weerhoudt ons er niet van om ernaar te kijken. De Tavascan bedoelen wij, borstvoeding is echt geen vreemd woord op Autoblog.

Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat de Tavascan een coupé-crossover achtige auto wordt. Nu lag dat in de lijn der verwachting, gezien de concept versie van de Tavascan (afbeelding onder).

Naast het feit dat het een populaire koetswerkvariant is, is het natuurlijk ook vaak net ietsje gunstiger qua weerstand. En een iets lagere weerstand vertaalt zich in een lager verbruik en dus een grotere range.

Qua techniek is het een bekende: de Tavascan staat namelijk op het MEB-platform. Je kan kiezen uit een versie met enkele motor (en achterwielaandrijving) of eentje met twee motoren (en vierwielaandrijving).

Enfin, de blote borst is helemaal SFW en kan hieronder bekeken worden:

