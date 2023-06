Goedkope Cupra Leon maakt Seat overbodig

Nu er een nieuwe goedkope Cupra Leon is, hebben we nog wel behoefte aan een Seat?

Het mag bekend zijn dat Seat geen lang leven mer beschoren is. Het Spaanse automerk houdt op met bestaan over een jaartje of tien. Dan wordt het een soort mobiliteitsoplossing voor de toekomst. Ofzo. Het klinkt allemaal dramatischer dan dat het is, want het merk Cupra gaat wel gewoon door. Dat merk opereert vanuit dezelfde fabriek in Martorell, dus er gaat ook weer niet zoveel veranderen. Met Cupra kan er simpelweg meer geld verdiend worden.

Er is een nieuwe goedkope Cupra Leon gekomen en die maakt de Seat welhaast overbodig. Aanvankelijk was het plan vrij eenvoudig. Alle snelle Cupra-versies werden een Cupra en de reguliere modellen bleven een Seat. Maar naast een snelle Cupra Leon is er ook een plug-in hybride.

Nu is de Seat Leon er óók als PHEV. Het onderscheid werd gemaakt in vermogen. De Cupra versie heeft 245 pk, de Seat variant 204 paarden.

Nieuwe goedkope Cupra Leon

Maar wat wil het feit? Er is een nieuwe goedkope Cupra Leon met die 204 pk sterke aandrijflijn! Dus waarom zou je nog de Seat-versie kopen? De Cupra Leon met eTSI krijgt nu niet de toevoeging VZ, zodat je weet dat je te maken hebt met de zwakkere broeder. Je kunt kiezen uit de vijfdeurs hatchback of de Sportstourer, de stationwagon-variant. Een zestraps DSG-automaat is standaard, waardoor je in 7,5 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten. Op een volle accu kun je 61 km elektrisch afleggen.

Er zijn twee luxeniveaus’s: Essential (basis) en Business (voor zakenmannen ofzo). De Essential heeft al adaptieve cruise control, Apple CarPlay, parkeerpiepers achter en lichtsensor. De Business heeft bipsverwarming, achteruitrijcamera en kan automatisch inparkeren. P{rijzen hebben we ook voor je. De goedkoopste versie (de vijfdeurs Cupra Leon Essential) is er vanaf 44.990 euro. De Sportstourer is 1.500 extra, de Business 3.000 euro extra.

Prijzen concurrentie

Dan kijken we meteen eventjes naar de concurrentie. Dan valt op dat de Cupra Leon wel erg prijzig is. Een technisch identieke Audi A3 is enkele duizenden euro’s goedkoper. Toegegeven, die is minder luxe uitgerust maar een Audi smoelt toch wat beter dan een Cupra?

Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid Level 2 | € 40.499

Peugeot 308 HYbrid Active Business 180 | € 41.170

Audi A3 Sportback TFSI e Edition | € 41.500

Toyota Prius Plug-In Hybrid Dynamic | € 44.695

Cupra Leon eHybrid Essential | € 44.900

Volkswagen Golf eHybrid Style | € 45.240

Mercedes-Benz A250e Business Line | € 48.521

Je kan slim zijn door dan maar gewoon voor de Seat Leon eHybrid te gaan. Slecht nieuws: die is – heel toevallig – nét uit het gamma verdwenen. Dus nu is de keuze simpel eigenlijk. Voor een PHEV moet je naar Cupra, de benzinevariant koop je bij Seat.

