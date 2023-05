Cupra Leon stationwagon nu nog dikker

En deze dikke Cupra Leon stationwagon is nog sneller ook!

Cupra mag dan een elektrisch merk ‘voor de toekomst’ zijn als Seat er niet meer is, maar op dit moment kun je heel erg smakelijke auto’s bij de Spanjaarden bestellen. De Cupra Leon ST is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Een ruime stationwagon voor het gezin en een potente motor voor de gene die het meeste in rijdt (dat hoeft anno 2023 echt niet altijd papa te zijn toch?).

Het probleem is dat de auto niet heel erg afwijkend is van de Seat Leon waar de Cupra-derivaat van afgeleid is. Ze zien er op wat details min of meer identiek uit. In Nederland ligt dat nog wat lastiger, want hier kun je alleen de plug-in hybride krijgen. Gelukkig kun je in de rest van de Europa wel de ‘leuke’ versie krijgen. Die met 300 pk, 400 Nm en vierwielaandrijving. Het enige nadeel: die ziet er ook min of meer hetzelfde uit als de gewone Seat-versie.

Cupra Leon stationwagon keihard aangepakt

En daar komt JE Design de hoek om zetten. Want die hebben een hele dikke Cupra Leon stationwagon gemaakt. In de meest gevallen besteden de veredelaars hun tijd aan crossovers of hooguit de hatchbacks, maar JE Design heeft een omvangrijke lading aan upgrades van voor de Cupra Leon stationwagon. We beginnen maar meteen met dat wat het meest opvalt: die enorme bodykit! Uiteraard krijg je een nieuwe voorspoiler, sideskirts en ‘diffusor’, maar ook spatbord-verbreding.

Ze hebben een beetje afgekeken bij Porsche (911 GT3 RS) qua opzet van de kit, want het is allemaal in delen gegaan. Ook is de voorspoiler verstelbaar. Handig als je veel door de stad gaat rijden (‘street’) of op een meeting staat (‘race’). Het is op zich tof gedaan, maar het ziet er een tikkeltje aftermarket uit. Dat is het natuurlijk ook, maar JE Design is soms een vrij subtiele, bijna OEM-plus-esque tuner. Maar goed, smaken verschillen.

Qua velgen kun je kiezen uit twee modellen, beide ‘flowformed’. De eerste is de JE Design Performance-velg in 10×19 rondom. Een setje BBS CH-R 9,5×19 is ook mogelijk. In beide gevallen liggen er 255/30 R19 wielen rondom onder.

Voor een iets betere stance zijn er verlagingsveren: voor 20 mm en achter 10 mm, om zo het hangende-bips-syndroom aan te pakken. Er is bewust gekozen voor een subtiele verlaging, want zo kun je nog gebruik maken van de adaptieve dempers.

370 pk!

Het is overigens niet allemaal show. De Cupra Leon stationwagon van JE Design is daadwerkelijk heftiger. De 2.0 TSI motor is aangepakt middels een sportuitlaat en nieuwe ECU. Bijzonder: de uitlaat moet zorgen voor meer auditief drama, maar komt wel door alle EU-homologatie-eisen. Je komt er nog een keurgin mee door.

In de meeste gevallen zijn dit soort uitlaten ‘nur fur Export’ (dat betekent dat je ‘m de dag voor de keuring even moet wisselen voor het origineel). Dankzij wijzigingen in de software stijgt het vermogen aanzienlijk. Je hebt nu 370 pk en 450 Nm tot je beschikking.

Wat het precies doet met de prestaties van deze snelle Cupra Leon stationwagon, zeggen ze dan weer niet. Meer reken erop dat je 0-100 km/u in ruim minder dan 5 seconden kan afraffelen en een top van aanzienlijk meer dan 250 km/u kunt halen. Heel tof, maar kunnen ze de volgende keer misschien die vijfcilinder uit de Formentor erin lepelen? Dat zou de ideale combinatie zijn voordat alle elektrisch moet worden…

Zo klinkt de sportuitlaat:

Meer lezen? Dit zijn 11 hoogtepunten uit de historie van Seat Cupra!