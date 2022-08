De favoriete Nissan van Koningin Maxima gaat de bietenbrug op

Aiii…Ook de Nissan Maxima bijt binnenkort in het stof.

Onlangs berichtten we nog over het verdwijnen van de Opel Insignia uit het gamma van het merk met de bliksemschicht in het beeldmerk. Een treurig verhaal dat helaas exemplarisch is voor de moderne automarkt. Opel is immers niet het eerste merk dat zich ‘genoodzaakt’ voelt haar D-segmenter van de Nederlandse markt te halen. Andere ‘niet premium’ merken zoals Renault, Ford, Nissan, Toyota, undsoweiter waren Opel al voorgegaan.

En dat is zonde, want voor de D-segmenters, waren de E-segmenters al verdwenen. We zakken dus steeds verder af met zijn allen. Verantwoordelijk hiervoor is een combinatie van zaken. De daling van reële koopkracht van Jan Modaal, milieuregels die alles met een fatsoenlijke motor/formaat steenduur maakt, de niet te versmaden aantrekkingskracht van de premium badge, de onverklaarbare wil van iedereen om een hoge Crossover te rijden…De vijanden van de traditionele familiesedan/wagon komt van alle kanten.

Nu was het zo, dat in andere contreien de aanval op dit soort auto’s nog wat minder heftig was. Zodoende kon je daar nog wel gewoon een dikke bak van een ‘normaal’ merk kopen. Maar daar lijken toch ook nu bepaalde grenzen aan te zitten. Zo bereikte ons het trieste nieuws uit ‘Murica, dat ook daar de Nissan Maxima van de markt gaat verdwijnen.

‘Bij ons’ was deze grote Japanse sloep al lang niet meer te koop. Doch onze Koningin kon er nog altijd eentje kopen aan de andere kant van de plas. Helaas voor haar, heeft zij echter kennelijk een afspraak met onze Koning, dat zij alles in het huis mag inrichten, zo lang W.A. de auto’s maar mag uitkiezen. Zodoende werd het een Duitse premium Audi. Tsja, zo gaan die dingen.

De reden voor het verdwijnen van de luxe sedan, is voor Nissan Amerika min of meer hetzelfde als voor ons destijds. Ook aan de andere kant van de plas, koopt bijna niemand ‘m meer. Iedereen wijkt uit naar de goedkopere broer (de Altima), of naar -jawel- de crossover (de Rogue). Van de Maxima werden er in ‘Murica tot op heden 3.753 verkocht. Van de Altima en Rogue gingen 78.610 respectievelijk 87.675 units over de toonbank. Dan wordt het relatief wel erg kostbaar om zo’n model nog aan te bieden.

Mocht de Amerikaanse markt de Europese blijven volgen, weten we al hoe dit verhaal verder gaat. De Altima zal de volgende zijn die verdwijnt *kuch* Primera *kuch*. Nissan zegt zelf dat de naam ‘Maxima’ ooit nog wel terug kan keren, maar dat zal dan om een geheel andere auto (lees: crossover) gaan. En wie weet hoe lang onze overlords ons vervolgens nog toegestaan om die crossovers te rijden. De tijd, zal het leren…