McLaren gaat weer met Nissan motoren rijden

Wel heel erg betrouwbaar. Goed nieuws dat McLaren met Nissan motoren gaat rijden.

Een motorenpartner selecteren is een zeer belangrijk proces. Voor je het weet pakt het helemaal verkeerd uit. Denk aan McLaren met Honda. Van 2014 tot en met 2017 was dat een rijdend treinwrak. Werkelijk alles ging eigenlijk fout. De motor was niet sterk genoeg en miste betrouwbaarheid. Uiteindelijk bleek die McLaren ook niet zo goed als gedacht werd door McLaren, maar dat terzijde.

In elk geval, de strekking is: het is belangrijk een goede motorenpartner te selecteren. Welnu, dat heeft McLaren gedaan. Ze gaan namelijk met rijden met motoren van … Nissan! Dat heeft McLaren zojuist bevestigd. Vanaf het seizoen 2022 – 2023 zal het merk in de Formule E deelnemen met Nissan-aandrijving.

Overname Mercedes EQ

McLaren heeft het Formule E-team over genomen van Mercedes. Slimme zet, want dat team was net aan het winnen. Nyck de Vries werd met dat team – als eerste Nederlander ooit – kampioen in een wereldkampioenschap in een Formule-klasse.

McLaren is niet de enige die met Nissan-motoren rijdt in de Formule E. Nissan doet namelijk zelf ook mee. Ze hebben het e-dams-team (waarmee ze al samenwerkten) overgenomen.

McLaren met Nissan motor

Vanaf 2022 rijden de heren eindelijk in een écht snelle auto. Dit seizoen is het laatste dat men de Gen 2-versie rijdt van de Formule E-auto. Vanaf volgend seizoen is het de beurt aan de Gen 3-auto’s.

Deze hebben vierwielaandrijving dankzij twee motoren: eentje met 340 pk op de vooras en eentje met 476 op de achteras. Dat is niet alleen het goede nieuws, de nieuwe auto’s worden ook nog eens lichter.

We zeggen overigens dat McLaren ‘weer’ met Nissan-motoren gaat rijden. Het is niet de eerste keer, namelijk. In principe is het basisdesign van de MP4-12C motor (de M838T) namelijk van Nissan (de VRH35L).

Uiteraard heeft McLaren (en met name Ricardo Engineering) daar enorm veel aangepast, maar de basis is afkomstig van een Nissan. Niet een Primera of Almera, maar een R390 GT1 Le Mans-racer, lees alles daarover in dit artikel. In 2022 zijn er zo toch een aantal fabrieksteams aanwezig, zoals dus McLaren, Nissan, Porsche, Maserati en Jaguar.

