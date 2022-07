Donnerlittchen! Opel Insignia gaat er spoedig uit bij Opel

Als je twijfelt over de aankoop van een nieuwe Opel Insignia zal je snel moet beslissen. De D-segmenter gaat er namelijk spoedig uit.

Er was een tijd dat het op de Nederlandse straten wemelde van de Vectra’s, 406-en, Laguna’s en Mondeo’s, maar die tijd is voorbij. Nadat alle E-segmenters van de ‘gewone’ merken al gestorven zijn (RIP C6, 607, Scorpio, Omega, 166, Croma et cetera), leggen nu de D-segmenters het loodje. De Talisman is al een tijdje niet meer verkrijgbaar, de Mondeo komt niet meer naar Europa en nu gaat ook de Opel Insignia de bietenbrug op.

Spuitje

Of het nu aan het zakken van het welvaartspeil gaat van de ‘gewone’ Europeaan, de opkomst van de crossover, de immer sterkere roep van een premium badge of aan alles bij elkaar: D-segmenters die geen badge hebben die uitstraalt dat je op een pad recht naar de top bent, wil niemand meer. Onder het mom van het feit dat de huidige Insignia nog op een GM-platform staat dat niet te elektrificeren valt, geeft Stellantis de Opel nu een spuitje.

Plaatsmaken voor C-segmenters

Nog dit jaar komt er een einde aan de productie van de Insignia in Rüsselheim. De tweede generatie zal daarmee dus een productierun van slechts vijf jaar hebben. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Insignia nog tot 2024 door zou gaan, maar dat is nu dus van de baan. In de fabriek maakt de Insignia plaats voor de vervaardiging van de nieuwe Opel Astra en diens platformgenootje in de vorm van de Citroën DS4.

Steeds minder biodiversiteit op straat

Nu heeft het natuurlijk geen pas om kwalijke dingen te zeggen voor degenen die heen (zijn ge)gaan, maar gaan we de Insignia missen? Nou ja, ja ende neen. Het is typisch zo’n auto die iedereen die er een koopt niet teleur zal stellen, maar waar niemand echt naar hunkert. Toch is het altijd jammer als het straatbeeld weer wat ‘armer’ wordt. Want zeg nu zelf, bij het zien van een Insignia OPC of een versie van Bitter kijk je als autoliefhebber toch even om. Iets wat niet gezegd kan worden bij de aanblik van de zoveelste inwisselbare crossover.

Vraag tanende

Aan de andere kant, hij werd al bijna niet meer verkocht. Om inzichtelijk te maken hoe hard de vraag naar dit soort auto’s in Nederland is ingezakt: in het eerste volledige verkoopjaar van de eerste generatie Insignia in Nederland (2009) werden er nog 5.165 verkocht. Bij het nieuwe model waren dat er 1.765. Vorig jaar werden er nog maar 229 verkocht en dit jaar gaat dat in het huidige tempo nogmaals door de helft. Gelukkig zijn er ook nog andere landen, maar in meer of mindere mate zal daar wel min of meer hetzelfde voor gelden.

KOOP DAN!!1!

Mocht jij nou een van die zeldzame exoten zijn die een niet-premium D-segmenter wel ziet zitten, wordt het nu dus tijd om knopen door te hakken. Meteen maar kopen deze kloeke kanjer, of nog even wachten op de extra dik aangeklede uitloopmodellen?