Ruime en betaalbare familieauto (7K) – Autoblog advies

We zoeken de beste comfortabele en ruime en betaalbare familieauto voor 7.000 euro. Wat gaat het worden?

Soms ben je aan het speuren op Marktplaats en andere occasion-sites puur voor de lol. Hoeveel Lancia Lybra’s zijn er nog? Wat kost de duurste Porsche 944 eigenlijk? En zijn er nu eindelijk gele Saab Cabriolets? Er is natuurlijk een verschil als je echt iets moet zoeken. Dan zoek je niet op kleur of vermogen, maar op wezenlijke dingen als bouwjaar, kilometerstand en uitrusting.

Ruime en betaalbare familieauto

Gerjo (ja, we verzinnen die namen echt niet zelf) zit met zo’n situatie. Dit zit namelijk met een compleet eisenpakket. Hij zoekt naar een ruime en betaalbare familieauto. Deze mag echter niet te oud zijn: niet meer dan 10 jaar.

Voordat we aankomen met ex-leaseauto’s met een half miljoen op de klok, Gerjo wil liever niet dat de volgende auto meer dan 200.000 km heeft gelopen. Op dit moment heeft hij een diesel, maar dat kost nu te veel geld wegens te weinig kilometers en een te hoge motorrijtuigenbelasting. Kortom, wat is er allemaal in de aanbieding?

De wensen en eisen van gerjo voor een ruime en betaalbare familieauto kun je in de tabel bekijken:

Huidige auto’s / vorige auto’s Peugeot 207SW 1.4 XR/Toyota Yaris Verso, Renault Clio, Toyota Corolla en Seat Marbella Koop / lease Koop Budget 7.000 euro Jaarkilometrage 20.000 Brandstofvoorkeur Benzine, diesel is niet meer rendabel Reden aanschaf andere auto: Te weinig pk en willen een caravan trekken Gezinssamenstelling Vrouw en 2 kinderen Voorkeursmerken Toyota, Chevrolet No-go: Geen

Tip: kijk naar oudere auto’s!

Misschien een beetje vreemde beredenering, maar kijk eens naar iets oudere auto’s. Gezien het scherpe budget zul je ergens concessies moeten doen. In veel gevallen heb je te maken met ‘downsize’-motoren. Dit zijn relatief kleine motoren die middels een turbo fatsoenlijke prestaties leveren.

Het nadeel is dat ze bijna allemaal net zo betrouwbaar zijn als een mannelijke deelnemer van Temptation Island: soms gaat het goed, maar meestal gaat het toch mis en altijd vanwege dezelfde reden.

Een gietijzeren atmosferische 1.6 achtklepper is niet sexy, maar een stuk betrouwbaarder dan een kleine turbomotor. In dit geval hebben we ons gehouden aan de eisen die gesteld zijn, dus raden we zeker aan om de aankoopadviezen goed door te nemen!

Chevrolet Cruze Stationwagon 1.4T LTZ+ (J300)

€ 6.950

2012

170.000 km

Soms moet je echt gaan zoeken om ergens achter te komen. Of het van de aanvrager zelf horen. Maar wij waren de Chevrolet Cruze even we he-le-maal vergeten. Dat terwijl de Cruze de basis is voor een van de meest succesvolle touringcars alle tijden!

Daar heeft deze ‘Wagon niets mee te maken. De Cruze is het GM-Daewoo zusje van de Opel Astra. Voor een C-segment auto is de Cruze (net als de Astra overigens) een kloeke auto. Zowel qua afmetingen als gewicht.

Een 1.4 Turbomotor met 140 pk is bijna noodzaak in plaats van luxe. Onder aan de streep is de Astra de betere auto. Maar toch raden we deze Chevrolet aan. Je hebt namelijk meer auto voor je geld: onbekend maakt onbemind.

Dus gemiddeld genomen hebben de Cruzes meer uitrusting en minder kilometers. Het ziet er ook iets vlotter uit dan een Astra en we vonden bij de Cruze vaker een uitvoering in een leuk kleurtje.

Renault Grand Scénic 1.2 TCe Bose (JZ)

€ 6.795

2013

190.000

Als het gaat om de ‘OG’ qua ruime en betaalbare familieauto’s, dan is het de Scénic wel. Renault helpt je verder als Durex faalt, zeg maar. En zeker deze Grand Scénic doet dat uitstekend.

Je merkt aan alles dat de leden van het team dat deze auto ontwikkeld heeft, ook kinderen hebben. Het is absoluut geen dynamische motor. Die 1.2 turbo is net voldoende om deze auto voort te bewegen.

Grotere motoren zijn er wel, maar zijn prijziger. Uitwijken naar een oudere generatie raden we niet aan vanwege het ontbreken van elke vorm van betrouwbaarheid.

Ook deze generatie heeft een aantal aandachtspunten, dus check in ons Renault Scénic-aankoopadvies waar je op moet letten.

Dacia Lodgy TCe115 Prestige

€ 6.950

2013

150.000 km

Als je basaal vervoer zoekt dat we in de jaren ’90 nog ‘comfortabel vervoer’ noemden, waarom niet even naar zo’n Dacia Lodgy kijken? Deze auto komt een beetje verfijning, luxe en dergelijke tekort, maar dat wordt gecompenseerd met een enorme lap ruimte.

Tevens heb je nog een vrij jonge auto met niet al te veel kilometers. Qua betrouwbaarheid scoren Dacia’s niet eens zo verkeerd.

Vaak is het iets oudere en doorontwikkelde techniek en zit er ook niet zo veel op dat kapot kan gaan. Hier geen lekkende panoramadaken, klemmende softclose deuren of een night-vision systeem dat niet werkt.

Als je de Prestige vindt (en die zijn er zat) dan zitten airco, cruise control, parkeerpieper achter, boordcomputer en radio erop. Wat heb je nog meer nodig, eigenlijk?

Ford Focus Wagon 1.6 EcoBoost (DYB)

€ 6.900

2012

185.000 km

Als je de leukst sturende auto wil, kijk dan eens naar een Ford Focus. Vaak denkt men dat deze dan plankhard is en nerveus. Dat is niet het geval. De Focus is vooral capabel met een goede balans in het onderstel.

De wegligging is erg stabiel, de besturing vrij precies, schakelen met gevoel: kortom, dit rijdt leuk! Het mooi is dat je eigenlijk geen concessies doet. Qua ruimte heb je voldoende.

Vergeet niet dat zo’n Focus Wagon een stuk ruimer is dan een BMW 3 Serie Touring (ja, echt waar!). Het land staat er vol mee, dus op elke straathoek vind je er een paar. De EcoBoost motor is behoorlijk krachtig en zorgt voor uitstekende prestaties, zonder dat het verbruik buitensporig is.

Nadelen? Niet veel eigenlijk. Ja, het interieur, dat wordt niet echt heel erg mooi oud, als je het ons vraagt. Alle punten die je even moet checken kun je lezen in Ford Focus-aankoopadvies!

Opel Meriva 1.4 Turbo (B)

€ 6.950

2012

105.000 km

Als je de Cruze net niet leuk vindt en de Astra net te duur, dan is de tweede generatie Meriva een heel goede optie als je een ruime en betaalbare familieauto zoekt. De Meriva geldt als een B-segment mini-MPV.

Maar het apparaat is stiekem best groot en ruim. Zeker als je maximaal met zijn vijven op pad gehad. Het is geen dynamische bochtenvreter. Maar eerijk is eerlijk, het stuurt nog best aardig.

De motor heeft redelijk wat power en zorgt voor adequate prestaties. De wegligging is volwassen. En dat is iets dat de Meriva door de poriën ademt: alles komt volwassen over.

Misschien niet de meest spannende auto die je kan wensen, maar de auto scoort overal een 7+ waardoor het onder aan de streep een puike aanbieding is.

Seat Altea XL 1.2 TSI Business Line COPA

€ 6.950

2012

185.000 km

Kennen we de Altea nog? Dat is eigenlijk een Golf Plus die er eerder was dan de Golf Plus. Het is een functionele auto waarbij we ons nog steeds afvragen waarom de VAG-group dit project niet aan Skoda gaf.

Maar hey, de Altea kwam er nu eenmaal. Nieuw was het geen bijzondere auto, maar gebruikt zijn ze wel interessant.

Je krijgt namelijk erg veel auto voor niet al te veel geld. Het is zeker geen enorm sportieve auto, maar in dit gezelschap is het samen met de Focus de auto voor de enthousiastere chauffeur.

Het motortje is niet spannend, uitrusting van zo’n COPA is prima. Tip als het ook een iets oudere auto mag zijn: een nette Seat Exeo 1.6 ST. Niet sexy, maar wel fijne auto’s.

YOLO: Volvo XC90 2.5T Elite

€ 6.999

2004

280.000 km

Waarom zo strak op kilometers en bouwjaar zitten als je ook gewoon een XC90 kunt rijden? Het is misschien wel de meest geschikte ruime en betaalbare familieauto. Een caravan trekken is geen enkel probleem.

Twee waarschijnlijk ook niet. Natuurlijk, het is een Yolo, want er zit veel op zo’n Volvo dat kapot kan gaan en ook daadwerkelijk kapot gaat. Check het Volvo XC90-aankoopadvies dan ook aandachtig!

Aan de andere kant valt de afschrijving reuze mee. Daarbij rijd je als een vorst! Die stoelen zijn geweldig, de ruimte is immens, je kan comfortabel met zeven man op pad.

Die vijfcilinder roffelt heerlijk in het vooronder en lust een best slokje. Maar je ging toch minder rijden? Zorg dan dat elke kilometer genieten is!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!