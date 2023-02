De feestelijke F1-auto van McLaren is hier

De opvolger van de McLaren MCL36 is niet de MCL37, maar de MCL60. De Britten hebben namelijk wat te vieren.

De F1-teams maken er allemaal een feestje van bij de onthulling van een nieuwe auto, maar bij McLaren valt er ook echt wat te vieren. Het team uit Woking blaast dit jaar namelijk 60 kaarsjes uit. Dat is nog maar weinig F1-teams gelukt. Sterker nog: alleen Scuderia Ferrari vierde al eens eerder deze mijlpaal.

De auto voor dit jaar zou eigenlijk MCL37 moeten heten, want daar was McLaren gebleven met tellen. Ter ere van het jubileum wordt de auto echter MCL60 gedoopt. Aan het kleurenschema verandert verder niks: dat blijft oranje met blauw en zwart. De Gulf-kleuren blijven dus aanwezig, ook al is Gulf intussen Williams gaan sponsoren.

De verdeling van de kleuren is wel veranderd: er is nu meer zwart en de achtervleugel is oranje in plaats van blauw. Op de airbox van de McLaren MCL60 is een prominente plaats voor Google Chrome als sponsor. De kleuren van Google zien we ook terug op de wielen, een geinig detail dat we vorig jaar ook al zagen.

MCL36 (oud) MCL60 (nieuw)

Je kijkt hier niet zomaar naar een nieuwe livery op een oude auto. We zien ook gewijzigde aerodynamica. De sidepods hebben bijvoorbeeld een andere vorm gekregen. McLaren stapte tijdens het seizoen van 2022 al over naar nieuwe sidepods, maar ze zijn bij de MCL60 weer net even anders.

Daniel Ricciardo is helaas niet meer aanwezig om de introductie op te vrolijken met zijn brede glimlach. Het is nu de beurt aan een andere Aussie: Oscar Piastri. De 21-jarige rookie mag dit jaar laten zien of hij Lando Norris wél bij kan benen.

Naast een nieuwe coureur heeft McLaren dit jaar ook een nieuwe teambaas. Andreas Seidl was namelijk naar Alfa Romeo Sauber vertrokken tijdens de grote stoelendans der teambazen. Zijn vervanger is de Italiaan Andrea Stella. Aan hem de taak om te zorgen dat het jubileumjaar ook op sportief vlak een beetje memorabel wordt.