Wat? McLaren teambaas naar Alfa Romeo!

Er is een Silly Season gaande, maar dan onder teambazen. De teambaas van McLaren verkast vandaag naar Alfa Romeo…

Er is sprake van een Silly Season. niet zozeer qua coureurs. Het is bekend wie er allemaal vertrekken en wie er bij komen. Nee, het malle seizoen is vandaag in gang gezet. Of nou, eigenlijk op het moment dat Mattia Binotto moest wieberen bij Ferrari.

Want sindsdien gebeurd er een hele hoop. Collega, Azië-kenner en Maserati-eigenaar @RubenPriest wist zojuist te melden dat Frederic Vasseur vertrekt bij Alfa Romeo. Tijdens het opmaken van dat artikel bevestigde Ferrari meteen dat ze een nieuwe teambaas hebben in de vorm van, eh, ja, wie denk je? Henk van de Tillaert? Nee, Frederic Vasseur, natuurlijk!

Cirkeltje zo rond?

In principe is de cirkel rond. Ze hoeven enkel en alleen bij Alfa Romeo (eigenlijk Sauber) een nieuwe teambaas te installeren. Volgens het Zwitserse Blick ging dat Beat Zehnder worden (hahaha, Beat!), maar dat is dus niet het geval.

De nieuwe CEO van Alfa Romeo is geworden …. Andreas Seidl! Jazeker, de man die bij McLaren orde op zaken te stellen. Hij trof daar een enorme bende aan. De Honda-motor was slecht en leek de schuldige te zijn, maar de auto was ook niet goed en het team kon ook beter presteren. Onder Seidl keerde de rust weer terug.

McLaren teambaas naar Sauber, maar wat verder?

Maar nu gaat hij dus naar Sauber. Op zich is dat niet héél erg gek. Seidl is een ‘Volkswagen‘-man: zijn grootste successen behaalde bij Porsche door Le Mans op regelmatige basis te winnen.

Bij McLaren probeerden ze namelijk tevergeefs een deal met Audi rond te krijgen, iets dat niet lukte. Het is bekend dat Audi met Sauber in zee gaat nadat het sponsorcontract met Alfa Romeo is afgelopen. In dit licht bezien is het niet heel erg vreemd. De positie van Seidl wordt overgenomen door Andrea Stella. De Italiaan was ooit werkzaam voor Ferrari en is sinds 2015 bij McLaren als Head of Race Operations, maar nu is hij dus teambaas bij McLaren. Voor de complotdenkers onder ons: Andrea Stella is niet een alter ego van Mattia Binotto.

Jost Capito

Dan is er nog Jost Capito. Want hij heeft namelijk ontslag genomen bij Williams! Ook hij is een Volkswagen-man: Capito wist Volkswagens (R-modellen) lekker te laten sturen én maakte van het Rally-programma met de Polo WRC een groot succes.

Hoe het zich verder gaat ontvouwen is onduidelijk. Ook Porsche wil nog graag de Formule 1 en die willen waarschijnlijk ook een bekende succesvolle teamleider uit hun eigen huis.

Nu blijven er twee vragen over: wie gaat Jost Capito opvolgen bij Williams? En waar gaat Capito naartoe? Wie het weet, mag het laten weten, in de comments!

Meer lezen? Dit is het Formule 1 eindrapport!