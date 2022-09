Eindelijk officieel: McLaren tekent Oscar Piastri voor 2023

Het is officieel niet Alpine maar McLaren waar Oscar Piastri in 2023 voor rijdt in de Formule 1!

Een bekend fenomeen in de Formule 1: de stoelendans. Iemand verlaat de sport of een team en dat stoeltje moet opgevuld worden. Meestal wordt dat gedaan met een opkomend talent, maar ook een oude bekende tekenen of iemand van een ander team wegpikken kan. Bij de grote aankondiging van Sebastian Vettel die na dit jaar gaat kappen met de sport, was Aston Martin er als de kippen bij om Fernando Alonso weg te pikken bij Alpine en naast Lance Stroll neer te zetten.

Alpine-shitstorm

En daar begon de shitstorm voor Alpine. Het Franse team heeft een jonge bestuurder die potent genoeg is voor de F1: Oscar Piastri. Met behulp van een aankondiging vanuit Alpine en een BREAKING!-foto van de F1 zelf, werd Piastri zijn deelname aan de F1 officieel. Maar, daar wist Piastri zelf niks van! Volgens hem werd er nog druk onderhandeld, omdat meer mensen de jonge coureur zien zitten. Een hoop gerotzooi en waarschijnlijk even veel miscommunicatie tussen Piastri, Alpine en de rest. Alpine spande zelfs een rechtszaak aan omdat zij al hun moeite in Piastri hebben gestoken, wat nu zonder resultaat blijkt.

Oscar Piastri rijdt voor McLaren in 2023

Aangezien ook Daniel Ricciardo zijn stoeltje bij McLaren opgeeft na dit seizoen, zijn die ook op zoek naar een nieuwe coureur. Dus nu zijn ook zij aan het vissen naar Oscar Piastri. Met succes: McLaren tekent officieel Oscar Piastri voor 2023. Daarmee heeft Alpine ongelijk gekregen in hun rechtszaak en komt er dus niks terecht van de deal tussen Piastri en Alpine.

Het gaat om een meerjarig contract tussen McLaren en Piastri. CEO Zak Brown zegt dat ze blij zijn met het jonge talent dat Piastri naar het team kan brengen, helemaal in combinatie met hun wonderboy Lando Norris. Ook Piastri is blij met zijn zitje: “McLaren heeft een lange traditie in het bieden van kansen voor jonge coureurs. Het lijkt me een leuke uitdaging om samen met Lando Norris naar goede posities te rijden.”

En Alpine dan?

Een opgewekt team van McLaren dus, maar Alpine vangt aardig bot op deze manier. Het team moet nu weer opnieuw op zoek naar een nieuwe coureur om naast Esteban Ocon plaats te nemen. Het team schijnt wel oren te hebben naar Pierre Gasly, die momenteel voor AlphaTauri rijdt. Daarmee zou de stoelendans wel helemaal compleet zijn, want dan moet AlphaTauri weer op zoek naar een compagnon voor Yuki Tsunoda. Het blijft leuk, die stoelendansen.