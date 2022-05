De Ferrari California van Schumi kan nu van jou zijn

Altijd al een Ferrari van Michael Schumacher willen bezitten? Dit is je kans.

De eerste Ferrari California is een hartstikke toffe auto, maar het is niet de meest gewilde moderne Ferrari. Het was de instapper, er zijn er relatief veel van gebouwd en over het design zijn de meningen verdeeld. Geen ingrediënten voor een collector’s item dus.

Als het om een exemplaar gaat dat van ene Michael Schumacher is geweest, wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan wordt de California opeens wel een collector’s item. Voor onze jonge lezers: Michael Schumacher is de vader van Mick Schumacher.

Schumacher kocht de auto in kwestie in 2009, maar hij kende de Ferrari California op dat moment al door en door. Hij was namelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van de auto. Geloof je dat niet? In de onderstaande video vertelt hij het hoogstpersoonlijk.

In 2009, een jaar na de introductie, schafte Schumacher ook zelf maar eens een Ferrari California aan. We weten niet precies hoe zoiets gaat als je Michael Schumacher heet, maar hij zal op z’n minst wat korting gekregen hebben.

Schumi koos niet voor Rosso Corsa (dat had hij wel genoeg gezien), maar voor de stijlvolle kleur Argento Nürburgring. Ook een hele toepasselijke kleur voor Schumacher, want hij is de Formule 1-coureur die het vaakst zegevierde op de ‘Ring. Voor de statistiekfreaks in ons midden: hij pakte vijf keer de winst tussen 1995 en 2006.

Wat de auto uniek maakt is de striping, die we kennen van de 430 Scuderia. Het echte persoonlijke tintje is in het interieur te vinden. Op de hoofdsteunen is namelijk het logo van Michael Schumacher geborduurd.

Er staat in totaal nog maar 15.643 km op de teller, dus heel veel kan Michael Schumacher niet met deze California gereden hebben. Het is wel aannemelijk dat hij zelf verantwoordelijk was voor het grootste gedeelte van deze kilometers. Hij schijnt er mee gereden te hebben tot 2012 en in 2013 kreeg hij zijn ongeluk.

Voor zover we weten heeft de auto nog niet eerder te koop gestaan, maar nu duikt de auto opeens op. De California staat te koop in Zwitserland, toevallig ook het land waar de familie Schumacher woont. De auto wordt aangeboden door Boutsen Classic Cars, maar die vermeldt helaas geen vraagprijs. Die is op aanvraag. Als je een goedkope California zoekt kun je waarschijnlijk beter even verderop kijken.

Foto’s: Boutsen Classic Cars