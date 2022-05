Kijk nou, een Duitse pick-up met 900 pk!

Een pick-up met 900 pk sterke V8: dat klinkt heel Amerikaans, maar deze Brabus 900 XLP is 100% Duits.

Pick-ups zijn in de VS mateloos populair, maar een Nederlander denkt vooral: wat moet je er in vredesnaam mee? Toch zijn er aardig wat dikke pick-ups geïmporteerd naar ons land. Het heeft toch wel wat, zo’n pick-up met een dikke V8.

Dat dacht Brabus ook, want zij hebben de Mercedes-AMG G 63 omgetoverd tot pick-up. Dat deden ze al in 2020, met de Brabus 800 XLP als resultaat. Die had – je raadt het al – 800 pk.

Dat is al tamelijk extreem voor een pick-up, maar Brabus komt nu met een nog sterkere versie. Aangezien de tuner vrij voorspelbaar is, kun je ook al raden hoeveel vermogen die heeft. Inderdaad, Brabus presenteert nu de 900 XLP.

De Brabus 900 XLP krijgt de welbekende 4,4 liter biturbo V8, die 0,4 liter groter is dan het standaard AMG-blok. Met nog wat andere modificaties komt Brabus daarmee uit op 900 pk en 1.050 Nm aan koppel.

De rest van de auto kennen we al van de 800 XLP. Als pick-up met dubbele cabine is de G-klasse nu 68,9 centimeter langer dan een reguliere G-klasse. Ook is de auto 11,6 breder geworden. De G-klasse is bovendien in de hoogte gegroeid, met een bodemspeling van 49 centimeter als resultaat. Het exacte gewicht weten we niet, maar dat zal ergens rond de drie ton zijn.

De Brabus 900 XLP is dus een mastodont, maar wel een snelle mastodont. Deze beul van een pick-up kan namelijk in 4,4 seconden de 100 km/u aan tikken. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. Niet heel indrukwekkend voor een auto van 900 pk, maar toch zul je raar opkijken als dit apparaat met 200+ voorbij komt op de Autobahn.

Als deze Brabus 900 XLP de pick-up van je dromen is, moet er heel snel bij zijn. Brabus bouwt namelijk maar 10 stuks van deze auto. Er hangt een prijskaartje van €658.625 aan, exclusief belastingen. Zelfs op grijs kenteken wordt dit dus een hele dure aangelegenheid.