Zo gaat het nu met de Ferrari die crashte bij een proefrit

In deze aflevering van ‘Hoe gaat het nu met…’: de Ferrari California die in december crashte bij een proefrit.

Een proefritje met een auto kan heel verhelderend werken. Als je bijvoorbeeld crasht tijdens de proefrit, dan weet je dat je beter een auto met iets minder vermogen en/of vierwielaandrijving kunt zoeken. Dat is natuurlijk reuze handig om te weten.

In januari had iemand zo’n ontnuchterende proefrit met een Alfa Romeo Giulia Quadroglio. Een maand eerder was het ook al raak, met een andere Italiaan. Toen werd een Ferrari California bij Nieuwpoort tegen een boom geparkeerd tijdens een proefrit.

De Ferrari in kwestie is nu opgedoken als schadeauto. Een witte California, met zwart dak, zwarte velgen en een voorkant die volledig in de kreukels ligt: dat kan niet missen. Aangezien we de vorige keer vooral foto’s vanuit dezelfde hoek hadden, kunnen we nu wat beter de schade opnemen.

Je zou het niet direct zeggen, maar de auto is al wat opgeknapt. De voorbumper was er namelijk finaal afgerukt en linkerzijscherm lag er ook half af. Dit alles is nu weer gefatsoeneerd, voor zover dat mogelijk was. Dat kan echter niet verhullen dat deze auto een hele zware klapper heeft gemaakt. Daar hoef je het achtergrondverhaal niet voor te kennen.

Los van het plaatwerk is er ook onder de motorkap het nodige beschadigd en de wielophanging is aan gort. De wielen staan nu weer enigszins normaal maar direct na de crash hing het linkervoorwiel op half zeven. De schade reikt ook verder dan de voorkant, want het dak sluit ook niet meer mooi aan.

Al met al is deze Ferrari California dus zwaar gehavend, om niet te zeggen: total loss. Hoeveel een Ferrari die total loss is nog moet opbrengen? Op Schadeautos.nl wordt deze California aangeboden voor €29.500.