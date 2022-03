Zo kneiterduur is de nieuwe Mercedes-AMG SL

Het was te verwachten, maar de nieuwe Mercedes SL is er niet goedkoper op geworden.

SL, oftwel ‘Sport Leicht’: het is een iconische lettercombinatie. Door de jaren heen hebben deze letters wel een iets andere betekenis gekregen. Het begon met een echte sportwagen, maar de laatste generaties waren vooral comfortabele cruisers. Daar is niks mis mee, maar het waren geen bijster sportieve auto’s en Leicht waren ze al helemaal niet.

In oktober vorig jaar liet collega @nicolasr jullie kennismaken met de gloednieuwe Mercedes-AMG SL. Hiermee gooide Mercedes het over een andere boeg. De SL schudt het ouwelullenbak-imago van zich af en gaat weer meer de sportieve kant op. Ook is er weer een softtop in plaats van het bekende klapdak.

Betekent dit dat de SL de laatste letter van zijn naam weer eer aandoet? Nou nee. De nieuwe SL weegt bijna twee ton en is daarmee zwaarder dan ooit. De SL 63 is wél sneller dan zijn voorganger, ondanks het feit dat het vermogen van 585 pk gelijk is gebleven en de nieuwe 100 Nm minder heeft.

Mocht je het gemist hebben: de nieuwe SL is er alleen als AMG. De instapversie is dus geen SL 280, maar een SL 55. Deze heeft dezelfde 4,0 liter V8 als de SL 63, maar dan is deze goed voor 476 pk en 700 Nm. Ook niet onaardig natuurlijk.

Dan nu het nieuws van vandaag: de prijzen. De instapper – de SL55 dus – is er vanaf €231.004. Wil je een SL 63, dan moet je nog ruim 30 mille bijleggen. Die is er namelijk vanaf €262.526.

De nieuwe SL is daarmee een klap duurder dan zijn voorgangers, maar een belangrijkere vraag is: hoe verhoudt de SL zich tot de Porsche 911? De nieuwe SL is namelijk een regelrechte concurrent voor de 911 Cabrio. Toevallig heeft lijkt de SL daar ook behoorlijk veel op schuin van achteren.

De SL 55 is nog het best te vergelijk met de Carrera GTS, die 480 pk sterk is. De Porsche is een stuk goedkoper, want de prijzen van een GTS beginnen bij €207.600. De SL 63 begeeft zich met zijn 585 pk meer in het vaarwater van de 911 Turbo. In dit geval valt de vergelijking wel uit in het voordeel van Mercedes, want voor een Turbo ben je minstens €273.999 kwijt. Maar die is dan ook een stuk sneller, dus dat is niet helemaal een eerlijke vergelijking.