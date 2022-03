Hybride Tank 500 is een vreemde dorstige Land Cruiser kopie

Met deze hybride Tank 500 ga jij de wereld niet redden. Maar het is de perfecte auto voor de apocalyps.

De Toyota Land Cruiser is een waar icoon. Ooit begon de auto als zijn carrière als een soort Land Rover kopie, dat op zijn beurt weer een Willys-kopie was. Maar in de tussentijd is de Land Cruiser zijn eigen weg ingeslagen. Geen fratsen, geen extreme styling, niet al te modieus. De focus ligt puur op onverwoestbaarheid. mede daardoor zijn ze ook gebruikt alsnog stervensduur.

Zo’n bijzonder imago is de droom van elke fabrikant. Logisch dus dat er merken zijn die de Land Cruiser proberen te kopiëren. Eentje daarvan is de Great Wall Tank 500. Daar kon je een tijdje geleden al kennis mee maken. Om te zien een indrukwekkende auto, maar in technisch opzicht dermate verouderd dat het in Nederland nooit een kans zou kunnen maken.

Hybride Tank 500

Nu achten we de kans alsnog heel erg klein in, maar hij is wel ietsjepietsje groter geworden met deze hybride Tank 500. Inderdaad, je kan hem krijgen met een zeer vooruitstrevende aandrijflijn.Het gaat om een 3 liter V6 met turbo.

Deze werkt samen met een kleine elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 350 pk en 500 Nm. Geen extreme waarden voor het type auto, maar meer dan voldoende. Alhoewel, wij zouden graag een paar pk’s inleveren voor wat extra Newtonmeters.

Verbruik

Wat doet het verbruik? Toch een dingetje met de huidige benzineprijzen, nietwaar? Welnu, je bent per 100 km precies 10,7 liter kwijt. Dus zelfs deze hybride Tank 500 haalt geen 1 op 10 volgens de NEDC. Au.

De prestaties zijn op zich prima. Van 0-100 km/u sprinten duurt 7,3 seconden. Het is nu niet ineens een crossover geworden. Het is alsnog een raszuivere SUV, dus met een ladderchassis, dus de prestaties zijn laag en het verbruik hoog.

Uiteraard zijn een automaat en vierwielaandrijving standaard. Prijzen zijn ook bekend. De instapversie van de Great Wall Tank 500 kost 47.703 euro. Het topmodel moet omgerekend 56.248 euro kosten. In Nederland krijg je dan nog importkosten en vooral de CO2-boete over de BPM. Dus nog steeds geschikt voor Nederland.

