De Fiat Topolino kon dus nóg schattiger

Er er konden ook nog eens minder onderdelen op een Fiat Topolino dan standaard.

Fiat is heerlijk Italiaans in de zin van, lekker eigenwijs doen. Citroën had namelijk met de Ami bedacht dat het een extreem goedkoop elektrowagentje moet worden. Zo goedkoop dat de exterieurpanelen voor en achter, de ramen en de deuren allemaal helemaal symmetrisch zijn, zodat je van elk onderdeel maar één hoeft te ontwerpen en het toch twee doeleinden heeft. Waarom Fiat dan eigenwijs is? Omdat de Topolino ietsje unieker ontworpen is, met een eigen frontje dat doet denken aan de oude Fiat 500 en een unieke achterkant. Ietsje duurder dus qua onderdelen, al helpt het dat de Topolino geen deuren heeft.

Castagna

Minder onderdelen dan een Ami dus en dan ook nog eens een canvas dakje. Klinkt dus als minder voor meer. Maar het kan altijd erger. Dat bewijst Castagna Milano, die het goede oude ‘Jolly’-idee weer gebruiken voor de Topolino. Goedkoper wordt ‘ie er niet van. Wel leuker.

Geen dak

Zo wordt de Topolino door Castagna ontdaan van zijn dak en zelfs de touwtjes die nog als deuren probeerden te fungeren op de standaardversie. Je krijgt in plaats daarvan wel een toffe afwerking met teakhout en zelfs houten inleg in plaats van een kofferbak. De stoelen, al houden ze hun plastic basis, hebben kussentjes die doen denken aan de rieten stoelen van de meeste Jolly’s.

Nou heb je voor de regen geen dak nodig, dat staat haaks op het hele idee van deze bijzondere Fiat Topolino. Maar ook aan zonnen zit een limiet, denk maar aan de vele parasols die je ziet op een strand. Daarom krijgt de Topolino Jolly Spiaggina ook nog eens een stoffen dakje mee met blauw/witte strepen. Kek!

Lange versie

Het valt de oplettende kijker misschien op dat de Fiat Topolino iets verlengd is als Jolly. Dat klopt, maar het is optioneel. Er is ook een versie met korte achterkant die de kofferklep intact houdt. De keuze is aan jou.

Tenminste, binnenkort, hopelijk. Momenteel wordt de Spiaggina-versie van de Topolino enkel digitaal voorgesteld, maar productie zal volgen. Wanneer, hoe, en hoe duur, dat is nog niet bekend. We zien trouwens geen Italiaans vlaggetje, maar aangezien de conversies van Castagna in Milaan plaats vinden, mag dat in dit geval wel. Hopen we.