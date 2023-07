Castagna Tender2 is de ideale zomerauto

Met de Castagna Tender2 kun je ideaal door de zomer karren.

Je zou het niet zeggen als je uit het raam kijkt, maar we zitten midden in de zomer. En bij een zomer hoort een leuke zomerauto. Gewoon een leuke funmobiel. Het hoeft niet extreem snel of luxe of duur te zijn, zolang het maar fun is en een beetje stijl heeft.

De Castagna 500e past helemaal bij die omschrijving. Castagna Milano is een carrossier in de klassieke zin des woords. Geen modehuis dat met stripjes chroom en reepjes leer een nieuw model maakt. Nee, ze doen hier nog echt aan het (flink) bewerken van de carrosserie.

Ultiem strandvervoer

Ze noemen het de Castagna Tender2 en uiteraard is de basis van die auto de Fiat 500. Castagna heeft de auto onthuld bij – hoe kan het ook anders – het Comomeer in Italië.

Het is niet zomaar een cabrio-conversie, ze hebben er echt werk van gemaakt om dit het ultieme strandvervoer te maken. Niert alleen het dak van de Fiat is weg, ook de achterklep ontbreekt en er zijn geen zijdeuren meer.

Mocht je denken: “hey, dit ken ik toch al?”, dan zit je er niet helemaal naast. Ze hebben al eens iets soortgelijks gebouwd. Dat was in 2008, nog op basis van de vorige generatie (de ‘312’) van de Fiat 500. Beide auto’s halen natuurlijk hun inspiratie van de Fiat 500 Jolly uit de jaren ’60.

Aandrijflijn Castagna Tender 2

Het is niet alleen wat ze weghalen dat de Castagna Tender2 zo bijzonder maakt, maar ook de aankleding. De auto is namelijk afgewerkt met een lading hout waar een Rolls-Royce of een Bentley nog een puntje aan kan zuigen. Het lijkt rechtstreeks afkomstig te zijn uit Riva-speedboot.

De stoelen zijn afkomstig van een BMW en opnieuw bekleed door de Italianen. Er is gekozen voor mooie stoffen bekleding en eco-vriendelijk leder. Geen leder dus, maar een materiaal dat erop lijkt.

In technisch opzicht is het een Fiat 500e, dus met een 116 pk sterke elektromotor die zijn energie haalt uit een accupakket van 42 kWh. Daarmee kan de auto zo’n 320 km halen. Of er productieplannen zijn, is niet bekend. Maar als je heel veel geld bij de Italiaanse koetswerkbouwer achterlaat, zullen vast wel een zaag in een Fiat willen zetten.