Deze occasion met V12 en handbak is de enige van Nederland

Op basis van dit plaatje ga je waarschijnlijk niet raden wat het is.

Toevallig werd deze week de Aston Martin Valiant met V12 en handbak onthuld, maar het is een combinatie die praktisch uitgestorven is. We hebben er echter een auto met V12 en handbak kunnen vinden op de occasionmarkt, op Marktplaats om precies te zijn. Ook dit is een Aston Martin, en wel een hele bijzondere.

Op basis van de headerfoto had je het waarschijnlijk niet geraden, maar het gaat om een Aston Martin V12 Zagato. De naam zegt het al: dit is een Aston Martin met een V12 en een carrosserie van Zagato. Dat is sowieso een hele lekker combi.

De moderne Zagato Aston Martin’s lijken best wel op elkaar, wat het misschien een beetje lastig maakt om deze auto te plaatsen. Deze V12 Zagato verscheen in 2011 en was gebaseerd op de V12 Vantage. De latere Vanquish Zagato lijkt er veel op, maar die is echt groter, omdat ‘ie gebaseerd is op de Vanquish.

Zagato bemoeit zich doorgaans niet motoren, dus de 6,0 liter V12 levert net als in het origineel 517 pk. Bij de V12 Vantage was er de keuze uit een handbak of een Sportshift-automaat, maar de V12 Zagato heeft altijd een handbak.

Zagato had een oplage van 150 exemplaren in gedachten, maar naar verluidt is het niet zover gekomen. Het exacte productieaantal is dus onduidelijk. Volgens online bronnen zijn er 61 van gebouwd, maar dat lijkt sowieso niet te kloppen. Dit is namelijk nummertje 77.

Het is op de foto’s niet te zien, maar deze auto staat gewoon op Nederlands kenteken. Sterker nog: het is een origineel Nederlandse auto, die al sinds 2013 op kenteken staat. En het is tot op de dag van vandaag de enige V12 Zagato in ons land.

Dit ene exemplaar is ook niet veel te zien geweest op de Nederlandse wegen, want er staat slechts 8.964 km op de klok. Je voelt ‘m al aankomen: dit is een hele dure occasion. De auto wordt aangeboden op Marktplaats voor €435.000.