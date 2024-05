Italiaanse politie neemt Fiat’s in beslag vanwege Italiaanse vlag

Na het gezeur over de naam van de Alfa Romeo Milano heeft de Italiaanse overheid nu weer wat gevonden.

Het afgelopen weekend vond de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Del Made in Italy E Dell’Emiligia-Romagna – ook wel bekend als de GP van Imola – plaats. In de naam van deze Grand Prix zit ‘Made in Italy’ en dat vinden de Italianen écht heel belangrijk. Dat bleek eerder al uit het feit dat Alfa de naam van de Milano moest veranderen omdat deze niet ‘Made in Italy’ was.

Dat de Italiaanse overheid hier heel scherp op is, ondervindt nu ook Fiat. De Italiaanse politie heeft meer dan 130 Fiat’s in beslag genomen die arriveerden in de haven van Livorno. De reden? Er zat een klein Italiaans vlaggetje op.

Dat vinden de Italianen dus niet leuk, want het feit dat de Fiat’s aankwamen in de haven geeft al aan dat ze niet op Italiaanse bodem gebouwd waren. Het gaat om Topolino’s, die in Marokko in elkaar geschroefd worden. Net als de Citroën Ami, waar de nieuwe Topolino op gebaseerd is.

Volgens een woordvoerder van Stellantis was de sticker bedoeld om aan te geven dat de Topolino in Italië ontwikkeld is. De Topolino wordt weliswaar niet gebouwd in Italië, maar is daar wél ontworpen (behalve dan alle onderdelen die Citroën al had ontworpen). Verder zegt Fiat dat ze er nooit een geheim van hebben gemaakt dat de auto in Marokko wordt gefabriceerd.

Toch besloot Fiat – net als Alfa Romeo – eieren voor hun geld te kiezen en de Italiaanse vlag van de auto’s te verwijderen. Of de stickers voortaan ook op álle Topolino’s achterwege worden gelaten is nog niet duidelijk. Maar de Italiaanse overheid heeft in ieder geval bereikt dat iedereen nu weet dat de Topolino NIET in Italië wordt gebouwd. Dat zal Stellantis leren.

Via: Reuters