De Formule 1 kost Liberty nu klauwen met geld

Dat de Formule 1 klauwen met geld zou kosten, hadden we kunnen voorspellen. Nu weten we hoe erg het is.

Een schamele 24 miljoen dollar. Dat was omzet van de Formule 1 in het afgelopen kwartaal. Om het in perspectief te plaatsen: een jaar eerder leverde de Formule 1 nog 620 miljoen dollar op. Een gigantisch groot verschil dus, wat uiteraard maar één reden heeft, namelijk het coronavirus.

De Formule 1 krijgt haar geld namelijk vooral van drie bronnen. De promotion fees, uitzendrechten en reclame- en sponsorgelden. Door corona waren er geen races, dus geen promotion fees, geen uitzendrechten en geen reclamegeld. De enige inkomsten kwamen van jaarlijkse sponsoring, die niet verbonden zijn aan races.

Als je weinig omzet draait, dan is het ook logisch dat je minder winst hebt, niet? Nou, dat klopt, al is het minder erg dan je misschien zou denken. Het afgelopen kwartaal rekende de Formule 1-organisatie namelijk een verlies van 136 miljoen dollar. De Formule 1 kost nu dus klauwen met geld, al valt het ergens wel mee. Vorig jaar was er een winst van ‘slechts’ 14 miljoen dollar. Dat terwijl ze toen bijna 600 miljoen dollar meer omzet draaiden.

Waar dit verschil door komt? Simpel, ze hebben aardig zitten snoeien in de kosten. De grootste winst hebben ze bij de uitbetalingen aan teams gedaan. De Formule 1-teams krijgen namelijk per race geld. In het tweede kwartaal van 2019 waren er 7 F1-races, dus keerde de organisatie 335 miljoen dollar uit. In het tweede kwartaal van 2020 was er geen enkele race, dus keerde de organisatie helemaal niks uit.

Ook waren er minder organisatiekosten door het gebrek aan races, hoefde er minder geadverteerd te worden en waren de personeelskosten lager. Sommige landen, zoals het VK, ondersteunden bedrijven in het betalen van werknemers. Op die manier wist de Formule 1 grotere financiële problemen te voorkomen.

Hoewel de cijfers nu alles behalve rooskleurig zijn, gebruikt de F1 wel positieve woorden. Zo hebben ze nieuwe sponsordeals en wordt er natuurlijk inmiddels weer geracet. Ze hopen 15 tot 18 races te kunnen rijden, met alle inkomsten van dien. Of Formule 1 dit jaar nog zwarte cijfers gaat draaien? Dat is nog niet duidelijk, zo kunnen er nog steeds amper fans bij de Grand Prix aanwezig zijn. Maar hoopvol is de Formule 1 nog wel.