1.400 manuren hebben in dit Ducati project gezeten

Het resultaat van deze custom Ducati 1200SS is dan ook prachtig.

Met de juiste elementen kan retro zo ontzettend cool ogen. Wat dat betreft twee duimen omhoog voor deze aangepaste Ducati 1200SS. De motorfiets is het werk van Scales Studio uit Miami in Florida.

In dit specifieke project zijn maar liefst 1.400 manuren gestoken. De motorfiets is in opdracht van een klant gemaakt. In de basis kijken we naar een Ducati 1000SS uit 2005. Daar is de zaag ingegaan om er dit unieke retro project van te maken. Het 992cc blok werd vervangen voor een 1100cc motor. Dit blok is vervolgens opgeboord tot 1200cc. De Ducati 1200SS was geboren.

Met zijn custom body is deze Ducati 1200SS een uitstekende combinatie van verleden en het heden. Volgens Trever Scales, de man die de leiding heeft bij Scales Studio, is het uiteindelijke resultaat een beter sturende motorfiets dan het origineel.

De ombouw is niet zonder controverse. Een originele Ducati 1000SS is een zeldzaamheid in de States. Minder dan 100 exemplaren kwamen naar de VS, waarvan een groot deel zijn omgebouwd tot racemotor. Dat juist een oorspronkelijk exemplaar is ‘geofferd’ voor dit project zal niet iedereen waarderen. Maar vanuit een artistiek oogpunt is de custom Ducati 1200SS een resultaat waar je toch de pet voor zou afnemen.