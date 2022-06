De fraaiste BMW 8-Serie staat nog niet op Marktplaats

Je ziet misschien niet direct waarom, maar je ziet wel direct dat deze BMW 8-Serie bijzonder fraai is. Hij staat echter nog niet op Marktplaats en dat heeft een reden. Helaas is het een witte raaf.

Dikke BMW’s die willen we allemaal wel, niet alleen voormalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Doch zoals onlangs aangestipt door @wouter in diens gesprek met BMW’s Nederlandse head honcho Anne Goud Brons, worden de dikste BMW’s in Europa bijna alleen nog met M-Sport pakket geleverd. En net als bij trickle down economics, lijken de mindere goden inmiddels ook mee te profiteren van de weelde. De gelifte 3-Serie bijvoorbeeld, is alleen in standaard uitdossing nog uitgerust zonder extra sportieve M goodies.

Het probleem is alleen, dat de weelde, stiekem geen weelde is. EIgenlijk sinds de prefacelift E46 3-Serie (beide varianten), is het M-Sport pakket, namelijk al niet meer echt fraaier dan de versie zonder. Wellicht dat de E60/E61 er nog wel een beetje van opknapte. En de BMW F10/F11 met M-pakket kon er nog mee door. Maar over het algemeen is een M-pakket dezer dagen slecht nieuws voor de betere kenner met goede smaak.

Aan de voorkant krijg je tegenwoordig een bumper met veel te grote gaten (waar dan geen werkelijk gat achter zit, maar zwart plastic) en te scherpe hoeken. Het echte leed, is echter aan de achterkant te vinden. Dit in de vorm van een stuk niet meegspoten zwart plastic, dat als een ‘diffuser’ door het leven moet gaan, maar niemand werkelijk voor de gek houdt. Het nieuwe dieptepunt daarvan betreft de reeds aangehaalde gelifte Dreier.

Die Dreier, kán je in ieder geval nog bestellen zonder M-pakket. Dan moet je wel de basisversie aanvinken, want de Luxury Line is er voorlopig niet meer. Bij de BMW 8-Serie, is de situatie echter nog nijpender. Zoals Anne al aangaf, werden die al bijna allemaal met sportpakket besteld. Maar inmiddels is ‘ie niet eens meer te configureren zonder. En dat is zonde.

Want kiek naw hoeveel mooier de 8-Serie wordt van normale bumpers. Opeens is het bijna een stijlvolle Brits aandoende coupé, die een beetje doet denken aan een Aston Martin DB9.

De voorkant is dus al beter zonder M, maar de achterkant, is véél beter. Kijkt en huivert:

Zonder M-sport is de 8-Serie ook hier opeens een fraaie, ingetogen GT met hooguit wat nodeloos ingewikkeld vormgegeven uitlaten. Mét is het weer meteen een beetje een ordinair ding met gigantisch overbemeten blèrpijpen.

Je wil er dus een zonder M-pakket. Maar nieuw kan dat zoals gezegd niet meer, dus dan is de geijkte optie Marktplaats aanvuren. Helaas: van de 48 nieuwe 8-Series op de onvolprezen site, hebben er 48 een M-pakket. Dus zijn we even uitgeweken naar Duitsland. Ook daar is de spoeling van non-M 8-Serie’s bizar dun. Maar we vonden bijvoorbeeld deze 840d uit 2019 voor een kleine zestig ruggen.

Bijkomend voordeel: omdat kennelijk niemand meer goede smaak heeft, is het nota bene de goedkoopste nieuwe 8-Serie van Duitsland. Snel toeslaan dus, voordat men doorkrijgt wat een enorme trendsetters wij van autoblog zijn. Op dat moment worden deze zeldzame, mooiste 8-Serie’s, namelijk ongetwijfeld steenduur. Koop dan!!1!