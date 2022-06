Lewis Hamilton vindt Amerikaanse ban op abortus walgelijk

Lewis Hamilton vindt abortus een goed recht.

In 2018 streden Sebastian Vettel en Lewis Hamilton nog om wie van de twee de vijfde wereldtitel binnen zou slepen. Vandaag de dag strijden de twee garriveerde, woke wereldkampioenen tegen globale misstanden. Gewapend met een vuurvast pak en een miljoenencontract op zak om keihard de wereld over te scheuren, maken zij ‘klimaatontkenners’ het leven zuur en komen zij op voor sociale issues.

Joechei

Vorige week ging Sebastian Vettel nog even los op de teerzanden in Canada, deze week doet Hamilton weer een duit in het zakje. De Britse Sir spreekt zich uit tegen het overrulen van het mijlpaalarrest Roe versus Wade in ‘Murica. Dit arrest betekende in 1973 dat abortus legaal werd in de Verenigde Staten, doordat de wetgeving om dit te verbieden, in strijd zou zijn met het oh zo belangrijke recht op privacy. Hoewel waarschijnlijk niemand echt pro abortus is in de zin van ‘joechei, een abortus’, een klinkende zege voor de pro choice beweging.

Hot button issue

Decennialang is dit een doorn in het oog geweest van menig conservatieve Amerikaan. Deze pro life groepering is tegen abortus, veelal uit religieuze overwegingen. Saillant detail is overigens dat de ‘Roe’ in Roe versus Wade (Roe is een schuilnaam), uiteindelijk haar zwangerschap niet afbrak. Later werd zij zelfs een voorvechtster van de pro choice beweging. Het kan allemaal verkeren. Mede daarom is het zo’n hot button issue.

The Donald

Desalniettemin leek het pleit wel beslecht. Doch dat veranderde toen The Donald in zijn presidentsperiode ervoor gezorgd heeft dat het ‘onafhankelijke’ Supreme Court nu in meerderheid wordt opgemaakt door leden die de conservatieve republikeinse agenda aanhangen. Types als Trump doen dat soort dingen wel vaker, het systeem inrichten zodat er zo min mogelijk controle is op hun eigen acties.

LH44

Doch als neveneffect hiervan, was er dus ook weer de vrees van de pro choice beweging dat bijna 50 jaar na dato, dingen toch weer teruggedraaid zouden worden. Precies dat gebeurde dan ook afgelopen week. Zevenvoudig kampioen LH44 toont zich nu onbevreesd om partij te kiezen in deze kwestie. Hij schrijft op de gramz dat hij walgt van het besluit. Lewis denkt dat dit vooral de Q-anon LGBTQIA+ gemeenschap gaat treffen en dat betreurt hij:

Disgusted by the decision made by the Supreme Court in the US today. I don’t understand why some in power pushed and continue to push to strip rights away from millions of people. This decision will impact the most vulnerable among us. Women, people of colour, members of the LGBTQIA+ community and so on. Lewis Hamilton, houdt meer van het merk Supreme dan van het Supreme Court

Waarvan akte.