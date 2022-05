BMW 3-serie facelift LCI G20

Zoek de 10 verschillen. Echt ingrijpend is de facelift van de BMW 3-serie G20 niet.

Een succesnummer hoef je tenslotte niet aan te passen – aldus iedere PR manager ever. Helemaal ongelijk hebben ze daarin niet, pas als een model het niet lekker doet is sterk ingrijpen wel handig. De vorige generatie BMW 1-serie F20 borrelt daarbij naar boven. In alle andere gevallen houden de fabrikanten de wijzigingen beperkt: dat reduceert kosten voor de aanpassingen en zorgt ervoor dat de restwaardes van de pre-facelift modellen op orde blijft.

BMW 3-serie facelift ofwel LCI

In BMW termen heet het geen facelift maar een LCI: Life Cycle Impuls. De aanpassingen zijn in dit geval relatief beperkt. Aan de buitenzijde zal je de weinig met een lampje moeten zoeken. De bumperpartijen zijn aangepast, maar er waren al veel verschillende versies. Of iedereen die verschillen gaat spotten….

We gaan jullie erbij helpen! Aan de voorkant wordt het grootste verschil gevormd door de koplampen: de 3-serie G20 gaat de kant op van de 5-serie. De puntjes onderin de koplampen verdwenen en LED koplampen zijn standaard. BMW kenners zullen wellicht aanslaan op de blauwe accenten. Maar nee dat zijn geen laser lampen, maar het betekent wel dat er adaptieve LED koplampen aan boord zijn.

De nieren zijn aangepast, maar het goede nieuws is dat de 3-serie facelift niet de hazenlip krijgt die de M3/M4 en 4-serie sieren. Andere aanpassingen zijn echt details: voortaan heeft een 3-serie minimaal 17 inch velgen (blijkbaar kon het dus kleiner). Hoogglans zwarte Shadowline raamlijsten zijn tegenwoordig ook standaard.

Nieuwe kleuren zijn Skyscraper grijs metallic, M Brooklyn grijs metallic, Frozen Pure grijs metallic en Frozen Tanzanite blauw metallic. Mocht geen grijs of blauw willen, dan is er ook nog de keuze uit 150 BMW Individual kleuren.

BMW Curved Display

Een klein puntje van kritiek op het interieur was er wel en ja, dat is nu opgelost. Het vorige interieur was niet slecht, maar verzette de bakens niet. Met het BMW Curved Display zet BMW dit recht. Het is de nieuwe standaard dashboard indeling die we ook zagen in de BMW iX en het oogt lekker fris.

Een 12,3 inch scherm voor je neus loopt naadloos over in een 14,9 inch infotainment scherm. De software die erop draait is ook nieuw: BMW Operating System 8. Dat betekent een apps gebaseerde indeling en een BMW Intelligent Personal Assistant die slimmer is dan sommige bestuurders. Helaas verdwenen wel veel van de knoppen, voortaan moet je bijvoorbeeld de stoelverwarming via het scherm aanzetten.

De bekende motoren

Onder de motorkap zijn er helemaal geen verrassingen, ook een volledige elektrische BMW i3 gebaseerd op de 3-serie laat nog even op zich wachten. Mocht je wel al elektrisch willen rijden, dan er de keuze uit diverse plug-in hybrides. De 320e (Touring en Sedan) heeft een 2 liter turbo (163 pk) gecombineerd met een elektromotor (109 pk). Het systeemvermogen komt op 204 pk en 350 Nm.

In de BMW 330e (Touring en sedan) levert de tweeliter turbo 184 pk. De software is in de 330e een stuk minder geknepen en dus komt het totaal vermogen op 292 pk (en 420 Nm) uit. Dat is goed voor een sprint naar de 100 in 5,9s (!) en een top van 230 km/u. Daar is weinig muesli meer aan. De 320e Touring is er ook als xDrive, de 330e xDrive is er zelfs in beide carrosserie varianten.

De diesels zijn voor Nederland het minst interessant, maar voor de volledigheid: er zijn de 318d met 150 pk, 320d met 190 pk, 330d met 286 pk en M340d met 340 pk.

De instapper bij de benzines is de 156 pk sterke 318i, opgevolgd door de 184 pk sterke 320i en de 245 pk sterke 330i. Snoepje van de week is de 374 pk sterke M340i xDrive Touring die slechts 4,6s nodig heeft voor de sprint naar de 100.

Overigens zul je vergeefs zoeken naar een handbak. Die levert BMW niet meer voor de facelift van de 3-serie G20/ G21. Echt veel vraag was er niet meer naar. Mocht je perse zelf willen schakelen: voor de M3 is er nog wel een handbak leverbaar, maar dan zit je weer met die grille.