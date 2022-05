Dit is de goedkoopste BMW 4-Serie Gran Coupe van Marktplaats

Wat kost zo’n chique BMW 4-Serie nou nog, op Marktplaats?

BMW kwam in 2013 op de proppen met haar antwoord op de Audi A5 Sportback. Het waren nog andere tijden. Tesla en EV’s waren nog een relatieve noviteit en Duits premium gaf de toon aan. Discussies op fora gingen over FWD versus RWD en de meerwaarde van quattro, in plaats van actieradius en laadtijden. Als boffende junior account manager was het de keuze welke van de drie premium D-segmenters met een kleine benzine- of dieseltor je wilde hebben.

Om je een beetje af te zetten van het grauw, kwamen Audi en BMW dus met liftbacks. Ooit was dat het domein van de tweede generatie Opel Vectra en de Renault Laguna I. Maar Audi en BMW maakten het praktische concept premium en gaven er een speciaal randje aan. Opeens was je net ietsje gedestingeerder dan je collega met een Dreier of A4. En dat telt natuurlijk op de parkeerplaats bij KPriceWaterhousEY Consulting Group.

In veel opzichten is de BMW 4-Serie Grand Coupe wat de 4-Serie coupé (of eigenlijk 3-Serie coupé) altijd al was. Subtiele details, net wat meer breedte en sportieve proporties maken dat de auto er nog steeds heel erg uitziet als een ‘gewone’ 3-Serie, maar toch net wat begeerlijker. Als vierdeurs kwamen daar alleen voor het eerste twee extra deuren bij. Zelf heb ik daarbij een pet peeve nog steeds niet verwerkt. Ik ben niet zo’n fan van het extra ruitje achter de insnede van de achterdeur. Ik had dat liever gezien als bij de 6-Serie Gran Coupe.

Qua motoren had je in die tijd nog een keuze die reuze was. Hoewel, het was al niet meer zo zoals in de jaren ’90 en rond de millenniumwissel. BMW was al overgestapt op een modulaire bouwwijze met cilinders die in elke motor even groot waren qua inhoud. Toch liep het gamma nog van (uiteindelijk) een bonkige driepitter tot een zijdezachte zes-in-lijn.

Als je nu de goedkoopste wil hebben van Marktplaats, zal je het helaas moeten stellen zonder die romige zespitter uiteraard. In plaats daarvan krijg je een heuse 418D. Deze heeft een 2.0 liter vierpits diesel onder de kap, met 136 hete pk’s. De uitrusting is iets rianter dan de motor. Het is namelijk een High Executive met forse velgen en een open dak in een chique kleurcombo van bruin over pindakaas leder. Een echte Nederlandse lease special voor die tijd dus. Aan de bestuurderstoel zie je alleen wel een beetje dat er al twee ton onder de wielen voorbij is gegleden aan ervaring.

En dan de kosten, want dat was natuurlijk de vraag. Voor hoeveel Ekkermannen stap je vandaag de dag in zo’n 4-Serie? Wel, deze is de jouwe voor 14.999 Euro. Koop dan?