De fysieke vignet voor Oostenrijk wordt afgeschaft!

En nog meer veranderingen aan het Oostenrijkse vignet.

Vele Nederlandse vakantiegangers hebben zo hun vastigheden. Een paar weken voor vertrek de caravan aan huis zetten om in te laden, het tanken in Luxemburg of een vaste plaats om een tussenstop te houden. Een andere traditie waar waarschijnlijk minder sentiment bij hoort, is het plakken van het vignet op de voorruit. Vanaf 2027 is dat niet meer nodig.

De instantie die over de tolsticker gaat heet ASFINAG. Via de website van deze instelling komen we erachter dat er nog maar één nieuw fysiek vignet komt. Voor 2026 kun je nog een stickertje kopen en op de voorruit plakken. Vanaf 2027 is het vignet alleen nog als digitale versie te koop.

Vignet online kopen

Op het verdwijnen van de fysieke sticker na gaat er niets aan het koopproces veranderen, verzekert ASFINAG-bestuurslid Herbert Kasser: ”Niemand hoeft te aarzelen om het digitale vignet aan te schaffen of bang te zijn dat hij het niet kan kopen – wij garanderen dat iedereen vanaf 2027 de digitale versie tijdig kan aanschaffen via een uitgebreid verkoopsysteem, een online tolshop, verkoopautomaten en uitgebreide informatie.”

”Deze aankoop is mogelijk via de tolshop, maar ook bij verkooppunten – zoals nu al het geval is met het plakvignet. Daartoe breiden we ons netwerk van verkooppartners die de verkoop van het digitale vignet aanbieden, verder uit’, aldus het bestuurslid.

Vignet voor Oostenrijk in 2026 wordt duurder

Beeld: ASFINAG

Hierboven zie je het vignet voor komend jaar. Wie dus nog voor een fysiek exemplaar gaat, krijgt een knalrode sticker op de voorruit. Net als afgelopen jaar gaat de prijs voor het Oostenrijkse vignet omhoog. Je betaalt 2,9 procent meer dan afgelopen jaar. Dat levert de volgende prijzen voor personenauto’s op:

Dagvignet: € 9,60

10-dagenvignet: € 12,80

2-maandenvignet: € 32,-

Jaarvignet (geldig van 1 december 2025 tot en met 31 januari 2027): € 106,80

Vanaf eind november 2025 kun je het Oostenrijkse vignet bestellen via ASFINAG of een ander verkooppunt. Wie zonder geldig vignet rijdt op een weg waar je er wel eentje nodig hebt, riskeert een boete van € 120,-. Kun je niet meteen betalen? Dan kun je een strafrechtelijke vervolging aan je broek krijgen én € 3.000 boete.

Foto: LaFerrari gespot door @daanpluimers via Autoblog Spots