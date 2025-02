ANWB waarschuwt voor onverwachte tolboetes uit Oostenrijk

Toch een zure afloop van je vakantie als je uit Oostenrijk een tolboete ontvangt.

Hoera, de wintersport komt er weer aan. Voor de meeste Nederlanders tenminste, ondergetekende heeft dit weer achter de rug. Dat betekent niet alleen een goede voorbereiding qua ski’s, snowboards, routes op de piste en het uitzoeken van kabelbanen. Nee, het begint met de reis!

Voor ons autoliefhebbers is de rit naar de wintersport en weer naar huis een wezenlijk onderdeel van de vakantie. Mits je een beetje een leuke auto hebt natuurlijk. Die verwennerij heb je zelf in de hand. Als je met je geliefde bolide naar de wintersport gaat is het zaak om de regels over de grens te kennen.

120 euro tolboete Oostenrijk

Logisch denk je misschien. Toch zijn er veel Nederlanders die blijkbaar niet goed geïnformeerd zijn. De ANWB waarschuwt voor een tolboete in Oostenrijk als je niet een vignet hebt. De organisatie kreeg vorig jaar tientallen signalen van mensen die in Oostenrijk waren geweest en thuis een boete op de mat hadden ontvangen.

Ten eerste heb je de traditionele tolvignet, verplicht op bijna alle Oostenrijkse A- en S-wegen. Dit is echter niet voldoende op sommige wegen en hier gaan mensen de mist in. Voor bijvoorbeeld de Sondermautstrecken is het zaak dat er nog apart tol afgerekend moet worden. Doe je dit niet volgt een boete. Het boetebedrag bedraagt 120 euro.

De voorjaarsvakantie is weer in aantocht. De ANWB waarschuwt vakantiegangers daarom hier alert op te zijn. Die 120 euro kun je beter besteden. Check online van tevoren welke route je gaat rijden naar de wintersport. Mocht je over de Sondermautstrecken rijden, hou dan rekening met een aparte tol.

Deze kun je van tevoren online regelen, of ter plekke bij één van de tolhuisjes. Dit vooraf thuis online regelen is wel aan te raden. Je voorkomt geklooi bij een tolhuisje én je kunt direct doorrijden bij de slagboom op basis van kentekenherkenning. En je Volvo? Die mag thuisblijven.

Fotocredit: @meijer via Autoblog Spots