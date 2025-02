Vermijd deze wegen en tijden voor je wintersportvakantie!

Wie op wintersport gaat, kan flinke drukte vermijden door niet op deze wegen te rijden.

De voorjaarsvakantie komt eraan. Dat betekent voor vele gezinnen: wintersport! Voor je op de latten kunt staan, zul je eerst de barre tocht richting de bergen moeten afleggen. Dat kan erg lang duren door files en een matige voorbereiding. Na het lezen van dit artikel weet je precies wat je nodig hebt, wanneer je moet gaan en welke wegen je het best kunt vermijden als je op wintersport gaat.

Wanneer gaan Nederlanders op wintersportvakantie?

De vakanties zijn nogal verspreid over een brede periode, nu veel mensen vakantie kunnen nemen wanneer ze willen. De groep gezinnen komt echter tijdens de krokusvakantie. Die is voor het midden van Nederland van 15 februari tot en met 23 februari. In het noorden en zuiden van ons land viert men van 22 februari tot en met 2 maart vakantie (en de zuiderlingen misschien nog twee dagen langer vanwege carnaval).

Ook in andere omliggende landen wordt vakantie gevierd in februari. In de weken van de Nederlandse vakanties zijn ook de scholen in België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland vrij. Op basis van de vakanties zijn week 8 (17 februari – 23 februari) en week 9 (24 februari – 2 maart) het drukst.

Welke dagen en tijden moet je vermijden?

Je weet nu in welke weken het extra druk is, maar ook de dag van vertrek is erg belangrijk. Gezinnen met jonge kinderen die met de voorjaarsvakantie gaan skiën, zullen direct na school vertrekken. De vrijdagmiddag is van zichzelf al geen geweldig moment om op de weg te zijn, maar rond de vakantieperiode is het helemaal dramatisch. Denk aan rijen bij tankstations, overvolle laadpleinen en een totaal gebrek aan parkeerplekken bij de McDonald’s op de route naar de sneeuw.

Het alternatief? Een verkoudheidje van kleine Joris en onze Melissa faken en op tijd (of zelfs al op donderdag) vertrekken. Kan je kroost het onderwijs niet missen? Dan kun je beter wachten tot na het avondeten. Zodoende heb je kans dat je achter de files aan rijdt. Bijkomend voordeel: na een uurtje of 21:00 wordt het rustig op de wegen en kun je lekker vlammen over de Autobahn richting de wintersport. Ja, je maakt een iets korter nachtje, maar je zult wel een wat relaxtere rit ervaren.

Ga je toch in het weekend rijden, dan kan het verstandig zijn om nog een dagje te wachten tot het zondag is. Dan rijden er overdag geen vrachtwagens op de snelwegen. Ook niet in de wintersportlanden Duitsland, Frankrijk, Italië Oostenrijk en Zwitserland. Dat zal het tempo op de snelweg ten goede komen.

Must haves voor een snelle reis

Voor je je telefoon wegstopt en vertrekt richting de bergen, nog even het volgende. Zorg dat je goed voorbereid op pad gaat. Een open deur van jewelste, ik weet het. Laat ik duidelijker zijn. Zorg dat je voor vertrek alvast een vignet hebt besteld en dat er een milieusticker op de voorruit zit.

Mocht je koers zetten naar Frankrijk of Italië, dan is het ook handig om een tolkastje aan te schaffen. Zo voorkom je dat je in de ellelange rijen voor een poortje komt te staan. Er is altijd wel een pipo wiens creditcard blokkeert bij het betalen en daarmee een file veroorzaakt.

En dan nog een mededeling van huishoudelijke aard. Wie écht goed voorbereid op weg wil, kan het beste ook alvast eten en drinken meenemen voor de komende eetmomenten. Dan hoef je alleen te stoppen voor een plas- en tank/laadpauze.

Welke wegen moet je vermijden richting wintersport?

We kunnen bijna vertrekken! Kijk voor je de motor start en de oprit afrijdt nog even waar er drukte is en waar er drukte wordt verwacht. Tip 1: gebruik navigatie. Je app zal ook wel aangeven waar het stilstaat. Zo ontzorgt je app je al voor een groot deel.

Ga je zonder navi op pad omdat je de weg toch wel uit je hoofd weet? Blijf dan zoveel mogelijk op hoofdwegen. Dat raden we je aan juist vanwege de drukte. Deze wegen worden tijdens het seizoen van de wintersport beter gestrooid en schoon gereden door het vele verkeer. Je kunt beter hebben dat je ergens een kwartiertje in de file staat dan dat je met je SUV van de weg glijdt!

Kom je alsnog ergens in de file te staan? Denk aan de rettungsgasse! Wie op de linkerrijstrook rijdt, gaat naar links, terwijl bestuurders op alle andere rijstroken naar rechts gaan om ruimte te houden in het midden voor hulpdiensten. Boete kan oplopen tot € 104 in Zwitserland, € 145 in Luxemburg, € 174 in België, € 320 in Duitsland en wel € 726 in Oostenrijk! In Frankrijk en Italië zijn er geen rettungsgasse.

België

Wie vanuit (dag Vlaamse lezer!) of via België richting de wintersportvakantie gaat, kan verschillende knelpunten tegenkomen. Denk aan de volgende wegen:

E19: Breda-Antwerpen

E34: Eindhoven-Antwerpen

E313: Antwerpen-Luik

E411: Brussel-Luxemburg

E25: Luik Bastogne Arlon

Ringweg Antwerpen

Ringweg Brussel

Luxemburg

Je bent er waarschijnlijk maar kort, maar toch kun je ook in Luxemburg in de file komen te staan. Er willen nog weleens wat files staan. Om dit te voorkomen, kun je het beste de N81 bij Arlon pakken en vervolgens de N52-A30 richting Thionville en Metz aan te houden. Vergeet niet om er te stoppen voor betaalbaardere brandstof en natuurlijk voor de goedkopere tabak voor Ome Jo!

Frankrijk

Doordat je in Frankrijk richting het Alpen-gebied gaat tijdens de wintersport kom je eens op andere wegen dan tijdens de zomervakantie. Hier wil het nog wel eens stilstaan in Frankrijk:

A40: Mâcon – Chamonix

A43: Lyon – Chambéry

RN85: Grenoble – Gap

RN90: Albertville – Bourg St. Maurice

D1091: Grenoble – Briançon

Duitsland

Door Duitsland knallen is natuurlijk een genot dankzij de Autobahn. Daar heb je wel vrij weinig aan als je in de file komt te staan. Gelukkig zijn er tussen Keulen en München veel alternatieve routes. Ja, je rijdt een stukje om, maar voorkomt wel dat je stil komt te staan. Hier nog wat plekken en wegen waar de kans groot is op files tijdens de wintersportperiode.

Wegen in Duitsland met veel wintersportverkeer

de ringen van Keulen, Frankfurt en München

A3: Keulen – Frankfurt – Neurenberg – Passau

A7: Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A6: Heilbronn – Neurenberg

A8: Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9: Neurenberg – München

A93: Inntaldriehoek – Kufstein

A95/B 2: München – Garmisch-Partenkirchen

A96: München – Lindau

Baustelle

Zoals je gewend bent van onze oosterburen, moet je om de haverklap van je gas af vanwege wegwerkzaamheden. Of op z’n Duits: Baustelle. Er zijn teveel locaties waar aan de weg wordt gewerkt om hier op te sommen. Een volledig en up-to-date lijstje van de wegwerkzaamheden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië vind je bij het ADAC.

Oostenrijk

In Oostenrijk is er kans op files op de Tauern-, Inntal- en Brenner-autosnelwegen, de Fernpass-route en de rijkswegen Tirol, Salzburg en Vorarlberg. Daarnaast is de keuze voor de E52 richting Salzburg of de E45 richting Innsbruck belangrijk voor Tirolgangers.

Nog iets om in je achterhoofd te houden: de populaire Reschenpasroute, die maandenlang gesloten was vanwege bouwwerkzaamheden, is weer open tot en met 9 maart.

Zwitserland

In Zwitserland kun je natuurlijk veel verkeer verwachten op de Gotthardroute. Daarnaast is het druk op de toegangswegen naar de skigebieden van Graubünden, het Berner Oberland, Wallis en Centraal-Zwitserland.

Voor vakantiegangers met bestemming Sion, Sierre of Brig in Wallis is de A6 bij Bern in combinatie met de autotreintunnel bij Kandersteg een alternatief. Voor de late skiërs: de Gotthardtunnel is van 31 maart tot en met 4 april in beide richtingen afgesloten tussen 20:00 en 05:00 uur.

Italië

In Italië zijn, naast de Brennerroute, de wegen naar het Pustertal, Val Gardena en Val Badia en naar de Vinschgau-vallei het meest kwetsbaar voor files. Daarnaast gaat de Mont-Blanctunnel in beide richtingen dicht. Doordeweeks kun je tussen 22:00 en 06:00 uur niet door de tunnel, vanaf 4 februari.

Zo, dat was hem dan. Fijne vakantie, een goede reis en zorgt ervoor dat je heelhuids ook weer met de auto huiswaarts komt in plaats van met de gipsvlucht!

Foto: BMW X1 gespot door @Row1 via Autoblog Spots!