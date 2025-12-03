Rotterdam gaat verkeersaso’s keihard aanpakken, maar nu echt

Er komt onder andere een speciaal team van handhavers dat op verkeersaso’s gaat jagen.

Als je met een scheef oog naar de Rotterdamse verkeersaso’s kijkt, dan moet je het ze nageven. Het is toch best een opgave om je te misdragen in een van de drukste steden te wereld. Maar inplaats van een applaus van het gemeentebestuur voor hun unieke prestatie, gaat Rotterdam de overlastbezorgers harder dan ooit aanpakken. Maar nu echt.

Met 28 kersverse maatregelen, die de havenstad onder de noemer ‘Verkeersaso Aanpak 2.0‘, introduceert, wordt er niet alleen meer gehandhaafd op hardrijders en afsnijders, maar worden er ook hele verkeersistuaties aangepast om wangedrag te voorkomen. De gemeente spreekt in de plannen van andere wegindelingen met bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen. Deze komen overigens niet op plekken waar de onschuldige automobilist er teveel last van zal hebben.

Flexibele aanpak en kentekenscans

De aanpassingen zullen ook dynamisch zijn. De gemeente geeft als voorbeeld centrale wegen die vooral ingericht zijn op optimale doorstroming tijdens de drukkere uren die bijvoorbeeld ’s avonds en ’s nachts gedeeltelijk afgesloten zullen worden. Dat maakt het lastiger om hier te hard te rijden als er minder verkeer op de weg is.

Ook de herrieschoppers, de lui die bij groen licht het pedaal van hun Volkswagen R met Akra-pijpen door de mat trappen, kunnen makkelijker beboet worden. Er komt bijvoorbeeld ‘een speciaal team van gemeentelijke handhavers dat achter verkeersaso’s aan gaat’. Daarnaast komen er meer ANPR-palen, waarmee kentekens gescand kunnen worden zodat duidelijk wordt waar veelplegers zich ophouden.

Naast het speciale team dat een oogje in het zeil moet houden, roept Rotterdam de bewoners ook op om zoveel mogelijk mee te werken en overlast te blijven melden. Alle informatie helpt in het bestrijden van het probleem waar de stad maar geen grip op lijkt te kunnen krijgen.

De stad heeft in het verleden al meerdere maatregelen toegepast die vooral tot irritatie van de bewoners hebben geleid. Wegafsluitingen zorgden er bijvoorbeeld voor dat bedrijven minder bereikbaar werden. Maar ook de manier van aanpakken met boetes en waarschuwingen hielp niet echt, omdat deze weinig indruk maken bij de overtreders. Als die al te vinden zijn, want in veel gevallen staan de auto’s waar de overtreders in rijden niet op hun eigen naam, maar zijn het gehuurde auto’s.

Foto: Dikke combo op de Meent, gespot door @supercarspotternl