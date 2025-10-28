Nieuwe Honda NSX (met atmosferische V6!) laat zich voor het eerst zien

Er komt nóg een moderne NSX uit Italië!

”Áls er een Italiaans designhuis affiniteit heeft met Honda, dan is het eerder Pininfarina. Zij ontwierpen in 1984 de HP-X Concept en later ook de SSM, wat een voorbode was van de S2000”, schreef collega @machielvdd afgelopen maand. We moeten de voorspellende krachten van onze Machiel even laten testen bij een wetenschapper.

Want ja: naast het project van het Italiaanse ontwerphuis Italdesign is Pininfarina ook bezig met een moderne NSX. Het eveneens iconische tekenbedrijf hield zich de afgelopen jaren bezig met projecten voor derden, maar bouwde zelf ook de B95, Battista en Pura Vision.

Nu is het tijd om een oud ontwerp van stal te halen en nieuw leven in te blazen. Waar Italdesign een zeer verhullende video plaatste van hun NSX-project geeft Pininfarina al wat meer prijzen op Instagram. De auto wordt samen gebouwd met JAS Motorsport, een racebedrijf dat al jarenlang raceversies maakt van Honda’s. Zo beheren ze nu respectievelijk de TCR- en GT3-versies van de Civic Type R en de recentste generatie NSX.

De NSX van Pininfarina

Het eerste samenwerkingsproject tussen de twee bedrijven moet uitmonden in een “afgeleide van de Honda NSX-generatie uit 1990”. Het doel is om de oude Honda wakker te schudden uit zijn winterslaap. Hiervoor tekent Pininfarina een moderne koets die door JAS wordt gebouwd van koolstofvezel.

Het eindresultaat zal een ”high-performance straatauto” worden. De basis is een oude NSX uit de jaren ’90. De oude atmosferische V6 gaat ook mee in de nieuwe auto. De zescilinder heeft bij het origineel een inhoud van 3,0 liter. De latere facelift zorgde voor een motorgroei naar 3,2 liter.

Welke motor er ook in komt te liggen, JAS belooft dat het blok wat extra pit krijgt zodat je “de hoogste niveaus van vermogen, koppel en respons” krijgt. Schakelen gaat met een zestraps handbak. Wat het vermogen is, is nog onbekend. De originele V6 had 270 pk (280 na de facelift). We weten wel dat de power naar de achterwielen gaat.

Hierboven hebben we de beelden van JAS en Pininfarina wat bewerkt. Duidelijk zichtbaar zijn de klapkoplampen die dus ook op de nieuwe NSX terugkomen. Daarnaast zit er een 458 Speciale-achtig luchtkanaal in de frunkkap. De luchtinlaat bij het achterwiel is dan weer van de originele NSX overgenomen. Achterop is de wereldberoemde doorlopende spoiler ook gecombineerd met het achterlicht.

Dit kan zomaar eens een heel tof project worden. Italdesign is weer aan zet en zal met iets geweldigs moeten komen willen ze Pininfarina en JAS Motorsport verslaan. Of zouden de potentiële klanten liever in een moderne Esprit met V8 stappen?