Pas op! Oplichters hebben het ook op jouw geld voorzien

En dat zou jammer zijn, zo in de dure decembermaand.

Het spijt ons enorm, maar het is helaas weer nodig om iedereen te wijzen op het bestaan van oplichters. Zij hebben altijd een nieuwe truc klaar. Het maakt niet uit of het om pakketjes gaat, valse betaalverzoeken of nepwebshops. Ze vinden altijd wel een manier om mensen te pakken die nietsvermoedend op zoek zijn naar iets leuks.

Zeker rond grote evenementen duiken ze op. Ze ruiken geld zodra dingen schaars zijn en zodra de vraag groter is dan het aanbod. Dan wordt de markt ineens overspoeld door creatief kwaad. Wat net zo erg is als gewoon kwaad, doch dit terzijde.

Oplichters hebben het ook op jouw geld voorzien

Precies dat gebeurt nu opnieuw rond de Formule 1. Het kan weer een episch weekend worden als Max Verstappen het tóch flikt om nog wereldkampioen te worden en dan weet je het wel. De Nederlandse politie waarschuwt dat er valse tickets in omloop zijn voor de Grand Prix. Ze worden aangeboden via sociale media, tweedehands platforms en anonieme accounts die plotseling F1 kaarten hebben voor een prijs die nét te mooi is om waar te zijn.

En helaas is het ook niet waar, want wie erin trapt staat straks gewoon tegen de hekken. Het ticket wordt geweigerd en de verkoper is weg. Geld kwijt, geen race en nul kans op verhaal. Sommige tickets bestaan niet. Andere zijn kopieën van een origineel. Soms worden meerdere mensen opgelicht met hetzelfde toegangsbewijs.

De politie adviseert alleen via officiële kanalen te kopen. Tickets die uit het niets opduiken zijn bijna altijd verdacht. Een lage prijs hoort bij de val. Een verkoper die geen bewijs heeft moet een signaal zijn om weg te lopen.

Daarom, om geen kater te krijgen vóór de race überhaupt begonnen is, koop geen kaartjes bij louche handelaren. Dat je het weer even weet.

Fijne race zondag!