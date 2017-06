De Giannini 350GP is een ontzettend gaaf bommetje

Vergeet Abarth. Als je een echt dikke Fiat 500 wil hebben moet je deze kopen.

Echte kenners kennen de naam Giannini nog van vroeger. De onderneming die oorspronkelijk gestart werd door de broeders Atillo en Domenico Giannini bestaat inmiddels namelijk al 100 jaar. Of nou ja, de bedrijfsnaam in ieder geval, want in de loop der jaren is het bedrijf dankzij faillissementen enkele keren overgegaan in andere handen. Precies zoals het hoort dus eigenlijk, voor vermaarde oude fabrikanten en tuners van sportieve auto’s.

Enfin, om de 100-jarige historie te eren, is men op de proppen gekomen met deze ontiegelijk dikke Fiat 500. Momenteel is de auto te bewonderen op de Salone dell’Auto di Torino. De breed uitgeklopte koets van carbon en grote rally-achtige lampen op het front beloven veel. Het goede nieuws: het is zeker geen schaap in wolfskleren.

Sterker nog, hetgeen waar je waarschijnlijk het meest op hoopt bij het zien van de auto, is waar. Jawel! De motor zit achterin en het ding heeft achterwielaandrijving. Net als bij epische hatchbacks als de Renault Clio V6 of de Renault 5 Turbo dus. Maar wacht, er is meer!

De motor in kwestie is afkomstig uit de Alfa Romeo 4C (rijtest), maar voor de gelegenheid gekieteld naar 350 pk. Extra straat geloofwaardigheid komt van de Brembo-remmen en Ohlins-schokdempers. De laatste zijn aan de voorkant zichtbaar door een inkijkje in de koets.

Er is ook slecht nieuws. De Giannini 350GP wordt slechts gemaakt in een oplage van 100 stuks. Je raadt het al, dat betekent dat de prijs behoorlijk pittig is. 150.000 Euro moet je meebrengen voor het ding, exclusief belastingen. Maar goed, dan heb je wel de heetste hatch sinds tijden in handen.