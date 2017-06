Verstappen en Ricciardo zijn blij met ontwikkeling RB13

De zwabberbak wordt langzaam maar zeker in het juiste spoor gedirigeerd.

Wellicht een Quantum of Solace voor Red Bull! De auto mag ondanks de grote update in Barcelona dan nog steeds niet snel genoeg zijn om races te winnen, maar zowel Ricciardo als Max denken dat het team toch belangrijke vooruitgang geboekt heeft met de RB13. Dan gaat het niet eens zo zeer om de pure snelheid, maar dankzij de nieuwe onderdelen hebben ze een beter idee van waar het aan schort bij de auto.

In het begin van het jaar ontbrak dat idee nog. De twee coureurs slaagden er toen niet in om precies aan hun team aan te geven waar het aan schortte bij de auto. Ze kwamen niet veel verder dan ‘alles moet beter’. Uit commentaar van Ricciardo kunnen we bovendien opmaken dat Max en Daniel tegenstrijdige input gaven aan het team.

Hoewel niet alle nieuwe onderdelen die in Spanje op de auto debuteerden precies werkten zoals gewenst, heeft de upgrade Red Bull volgens Ricciardo wel op het juiste spoor gezet. Mede juist vanwege het feit dat sommige onderdelen wel werkten en sommige niet.

“We’ve had a bit more consistency with feedback from myself and Max in the last few races, and more of what we’re saying is now visible also on data, where early in the year maybe we’d say one thing but it wouldn’t always show. It seems the correlation is a lot better the last few races. Now we’re a lot more certain on the direction we need to go. From Barcelona, where we had the big update, some bits worked and some didn’t and it was more clear to see from that point on what is working on this car and what isn’t. I think we’ve got a proper direction now, as opposed to still trying to find a bit in the front and a bit in the rear.”