De gloednieuwe Audi A5 heeft een Nederlandse prijs!

Hoe veel ben je kwijt voor de nieuwe D-segmenter van Audi, die nu A5 heet?

Zeg je Audi A5, dan dwalen de gedachten van ondergetekende direct af naar de briljant mooie eerste A5 Coupé uit 2008 van Walter de’Silva. Als schitterend in eenvoud een auto was, was het die. En nu? Nu is die bloedlijn ten einde en de naam leeft voort omdat deze nu gebruikt wordt voor de opvolger van de Audi A4. Dit vanwege de recent veel besproken logica dat Audi even getallen gaat gebruiken voor EV-modellen en de naam A4 dus weer terug zal keren zodra er een A4 e-tron verschijnt.

Audi A5 prijs

Dat betekent automatisch dat de Audi A5 de versie is met verbrandingsmotoren. Het enige wat nog ontbrak is de prijslijst. Welnu, die is hier. En het magische bedrag is: 54.990 euro. Dat is wat er minimaal op de prijskaart van de A5 staat en dan heb je een Pro Line met de 150 pk sterke benzinemotor, uiteraard gekoppeld aan een S Tronic automaat. Overigens gaat die 55.000 euro om een ‘kale’ prijs, inclusief alle ongein die je wél zult zien op de configurator wordt het 56.294 euro en 99 cent.

Meerprijs Avant

Wil je de stationwagon die uiteraard Audi A5 Avant heet, dan kost dat 57.990 euro. De prijs inclusief alles die je op Audi.nl zal zien is daarvoor 59.295 euro en 00 cent, waarmee we toch even willen benoemen dat de meerprijs voor de Avant precies 3.000 euro en één cent is. Je zou die ene cent toch tekort komen…

S5: binnenkort

Voor 59.990 euro heb je de editie voor het eerste jaar, de Edition One. Een bekend trucje om een iets uniekere versie te hebben als early adopter. Overigens willen we toch even benoemen: het lijkt erop dat Audi af is gestapt van hun ietwat verwarrende namen voor de motorvarianten. De varianten voor de A5 heten namelijk ‘TFSI 110kW’ en ‘TFSI 150kW’. Geen verwarrende getallen die alleen ergens op slaan in hun eigen context meer en dat is fijn. En de S5? Dat bedrag houdt Audi nog even onder de pet. Gezien zijn 3.0 V6, hybride of niet, kan die prijs wel eens fors worden.

Concurrentie Audi A5

En nu we het toch hebben over forse prijzen: hoe valt de Audi A5 binnen het premium D-segment? Welnu, dat zetten we voor je op een rijtje:

Mercedes C 180 Star Edition – 53.701 euro

BMW 318i Steptronic – 54.524 euro

Audi A5 Pro Line 110kW S Tronic – 54.990 euro

Jaguar XE P250 R-Dynamic S – 67.434 euro

Alfa Romeo Giulia Ti 2.0 GME – 71.298 euro

Je wilde bewijs dat het premium D-segment een beetje verloederd wordt? Bij deze. De Audi A5 is de duurste van de Duitse drie, maar met kleine marges. Laten we het zo zeggen: van alle drie moet je niet de basisversie hebben en dus wordt het alle drie toch wel duur. En over duur gesproken: de wat meer obscure Jag en Alfa kosten respectievelijk 12 en 15 duizend euro meer dan de A5. Toegegeven, dan heb je in beide gevallen 250 pk of meer, in tegenstelling tot de ongeveer 150 pk sterke Duitsers. Maar ja, kies je een S5, M340i of AMG C43, dan zit je qua pk (en prijs) weer boven de Engelse en Italiaanse inslag. Kortom: de Audi A5 zit qua prijs precies waar je hem verwacht.

De nieuwe Audi A5 is vanaf nu te bestellen.