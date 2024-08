Geef toe: hoe vet zijn deze putdekselvelgen?

Putdekselvelgen gaan het weer helemaal worden in de moderne wereld als het aan Ford ligt.

Een paar jaar geleden maakte Ford in de VS een ietwat radicale beslissing: ze stopten met auto’s verkopen (behalve de Mustang). Dat klinkt wel heel radicaal, maar de strategie was dat Ford zou stoppen met alles wat niet een SUV, truck of bedrijfswagen is. Auto’s als de Focus, Fiesta, Fusion en Taurus kregen geen nieuwe generatie. Vooral die laatste twee droppen klinkt als financiële zelfmoord, want concurrenten als de Honda Accord en Toyota Camry zijn hardlopers in de VS. En ja, de laatste jaren lieten de sedans lijken op een blok aan het been van Ford, maar de Fusion en Taurus zijn respectievelijk gebaseerd op een model uit 2014 en 2010, zonder heel ingrijpend te veranderen over een spanne van zo’n tien jaar. En dan nog kochten voldoende mensen een Taurus of Fusion om de beslissing om ze te cancellen ietwat raar te maken.

Trucks

De realiteit is heel simpel: Ford heeft het niet nodig. De VS is nog steeds de markt waar de F-150 voor verkooprecord na verkooprecord zorgt. Ford zou kunnen overleven op de F-150 alleen, maar je krijgt de Escape (onze Kuga), Bronco (Sport), Explorer, Edge, Mustang (Mach-E) en Expedition erbij om van alle markten thuis te zijn.

En om de F-150 bij te staan kun je nu ook twee maatjes kleiner shoppen. Ford brengt de Ranger naar de VS die wij ook kennen. En daaronder zit de Ford Maverick. De goedkoopste, kleinste en dus meest toegankelijke truck van Ford en qua prijsklasse kun je hem zien als de vervanger voor de Focus.

In tegenstelling tot de Focus is de Ford Maverick wel wat meer ingericht op bruikbaarheid. Een sportversie zou je niet zo snel verwachten. Toch blijkt dat laatste niet zo vergezocht te zijn als je denkt. De ontwerper van de Ford Maverick maakte voor de productie van de truck al een visie van een verdikte Maverick met bredere wielkasten, verlaging en dikke velgen. Hij dacht dat de Ford Maverick wel eens een populaire tuner-truck zou kunnen worden. Het bedrijf Tucci Hot Rods maakte de visie van de Maverick-ontwerper werkelijkheid en het resultaat daarvan was te zien op SEMA 2021.

Ford Maverick Lobo

Dat brengt ons bij een nieuwe versie van de Ford Maverick genaamd Lobo. Die naam zweeft al een tijdje rond in de Ford-archieven omdat de Mexicanen de F-150 zo noemen. Nu wordt deze naam op de Ford Maverick geplakt als een soort sportversie. Zie het als de Focus ST, maar dan als een Maverick.

Epische velgen

Wat direct opvalt: de bodykit en de velgen van de Ford Maverick Lobo. In plaats van veel chroom en plastic bumpers op de normale Maverick, geniet de Lobo van een bijzondere zwarte grille, meegespoten bumpers en zoals in de titel gezegd: deze heerlijke putdekselvelgen. Dat laatste lijkt een grote hoedtik te zijn naar de Maverick door Tucci.

“Street Truck”

Waar de Maverick bedoeld is als een soort alleskunner, is de Ford Maverick Lobo bedoeld voor iets specifiekers. Namelijk de weg. Ja, het is nog steeds ietwat kolderiek dat je een daadwerkelijk toffe hatchback als de Focus ST ‘vervangt’ met een loodzware, lompe truck die ook nog eens een grote laadback meesleept, maar het heeft ook wel weer wat cools. De Lobo heeft aangepaste vering om zo drie centimeter lager op zijn veren te staan. Het stuurwerk is aangepast om sportiever aan te voelen. De Maverick Lobo leent het achterdifferentieel van een Ford Bronco Sport om zo een geavanceerd torque vectoring-systeem aan boord te kunnen hebben. Oh ja, en de remmerij is geleend van de Focus ST.

Lobo Mode

Het torque vectoring-systeem in de praktijk brengen kan middels ‘Lobo Mode’. Dan zorgt de software ervoor dat alles op scherp staat en de ESP vermindert in sterkte. Je zou dan eventueel zelfs een drift kunnen maken. Ford vergelijkt het met de Track Mode van een Mustang, al lijkt ons die laatste iets effectiever. Je moet je afvragen of je wel het goede voertuig hebt gekocht als je op een circuitdag aan komt zetten met een truck en niet met een Mustang.

Personalisatie

Ford geeft je wat opties om je Maverick Lobo naar wens aan te kleden, maar hoopt eigenlijk dat je de truck ook als een soort leeg canvas ziet. Zodat jij, eventueel met behulp van de aftermarket, de Maverick kan omtoveren tot een toffe racetruck op jouw manier. Het kan in ieder geval vanaf vandaag qua bestellen, en dan krijg je de Lobo tegen het begin van 2025. Helaas moet je wel in de VS wonen.

Mogelijk is het je opgevallen dat de Ford Maverick er iets anders uitziet en dat klopt: het nieuws over de Lobo komt na een vrij grondige facelift voor de kleine truck. Dat verklaart de boemerangvormige koplampen. Technisch is de Maverick veelal hetzelfde gebleven, met alleen wat tweaks in de software en andere optiepakketten.