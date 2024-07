Officieel: de nieuwe Audi A5 (inclusief S5 met V6)

De opvolger van de Audi A4 is officieel, in de vorm van de nieuwe Audi A5!

Het was geen verrassing, want de Audi A5 was gisteren al uitgebreid gelekt. Maar nu is de auto helemaal officieel en kunnen we alles vertellen over de opvolger van de Audi A4. Want dat is hoe je de nieuwe A5 moet zien, mocht je dat nog niet door hebben.

Audi A5

Het uiterlijk hadden we gisteren al gezien, maar dat zullen we toch nog even kort behandelen. Het design is duidelijk een evolutie van de uitgaande A4, maar het is allemaal net wat sportiever. De platte koplampen kijken brutaal de wereld in en de heupen zijn ook duidelijk aanwezig. De grille is voor de afwisseling NIET groter, maar juist platter.

De achterlichten vormen één balk, met OLED-technologie. Zoals we al eerder zagen bij Audi geven de achterlichten ook een waarschuwingssignaal af als achteropkomend verkeer te dichtbij dreigt te komen. Wat verder opvalt zijn de verzonken deurgrepen, maar het geheel oogt gewoon vertrouwd. Al met al is het een gelikte verschijning, die bestaande klanten zeker niet zal afschrikken.

Hatchback en Avant

Audi spreekt nog steeds van een A5 Limousine, maar officieel is het geen sedan meer. De achterruit opent namelijk mee met de achterklep, wat betekent dat het nu een hatchback is (of een Sportback, om even in Audi-termen te spreken). Dat is dus een reden minder om voor de Avant te kiezen, al is die er natuurlijk ook nog altijd.

Interieur

De wijzigingen qua interieur zijn veel groter dan de wijzigingen qua exterieur. De 11,9 inch virtuele cockpit en het 14,5 inch MMI-display zijn gecombineerd in één breed scherm. Net als bij BMW is dit licht gebogen. Omdat je nooit genoeg schermen kunt hebben is er ook nog een 10,9 inch display voor de bijrijder, al is dit wel optioneel.

Aandrijflijnen

De reguliere A5 komt in eerste instantie in twee smaakjes. De instapper is nog steeds een 2.0 TFSI met een bescheiden 150 pk. Daarboven zit de 2.0 TFSI met 204 pk. Die laatste is ook met de gepatenteerde quattro vierwielaandrijving te krijgen. Een plug-in hybride volgt als het goed is later. Een volledig elektrische A5 gaat er niet komen, die rol is weggelegd voor de nieuwe A4.

Audi introduceert ook meteen de S5, die gelukkig nog steeds een V6 heeft. Deze levert nu 367 pk in plaats van 341 pk. Om de uitstoot iets te beperken is het een mild hybrid. Dit betekent ook dat je bij het accelereren nog een extra duwtje in de rug krijgt van 24 elektrische pk’s. Volgens Audi kun je hiermee ook volledig elektrisch parkeren en manoeuvreren. Superhandig.

Traditioneel kun je de Audi S5 weer herkennen aan de vier uitlaten en de aluminium spiegelkappen. Over een RS5 heeft Audi het nog niet, maar daar hebben we al spionagebeelden van. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een plug-in hybride met V6.

Prijzen zijn nog niet bekend, die krijgen we in de aanloop naar de marktintroductie te horen. Die staat gepland voor dit najaar.