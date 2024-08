Maakt Ford vs Ferrari een epische comeback?

Ford en Ferrari nek aan nek in de topklasse van de FIA WEC? Het zou zomaar kunnen met een beoogde sport-dominantie van Ford.

Voor veel autofabrikanten is autosport heilig. Het succesvol kunnen zijn in een raceklasse betekent vaak dat je de marketing kan gebruiken over het feit dat je ‘de beste!!1!’ bent. Historisch gezien kan het veel voor je merk betekenen als je scoort op de 24 uur van Le Mans.

Ford vs Ferrari

Met succesverhalen zoals die van Ford als gevolg. Het was anno 1960 gekkenwerk dat een merk als Ford het een merk als Ferrari moeilijk zou maken in de autosport, maar een vastberaden massabouwer uit Detroit zou het doen en wel met de GT40. Dat lukte en Ford teert eigenlijk nog steeds op hun succes des tijds. Ook probeerde het merk 50 jaar na het gigantische succes van 1966 de toen hagelnieuwe GT weer in de racerij te krijgen, wat ook weer voor successen zorgde. Maar, daar moet bij gezegd worden: dat was in de ‘lagere’ GTLM-klasse, niet de Le Mans Prototypes.

Ford Hypercar?

Of zoals we met de kennis van nu zouden zeggen: de hypercars of LM(D)h-klassen. Deze nieuwe richting in de Le Mans-geschiedenis zorgde ervoor dat vele merken hun Le Mans-pauze beëindigden, zoals Peugeot en dus ook Ferrari. Het aantal merken dat de nieuwe klasse van de FIA WEC interessant vindt groeit gestaag. Hoe zit dat met Ford, gaan zij ooit weer Ferrari te lijf in de topklasse?

Dat zou goed kunnen, aldus de baas van Ford Performance, Mark Rushbrook. Ford is (weer) aanwezig in vele raceklasses, met ook een F1-entree in 2026 met Red Bull. Dan lonkt de 24 uur van Le Mans ook weer. Maar Rushbrook is erg goed in het heel veel woorden gebruiken voor heel weinig bevestiging en houdt ‘de mogelijkheden open’.

Strijd

Of de strijd tegen Ferrari weer in volle gang is? Rushbrook meent dat die momenteel al bezig is. Maar dan heeft de Performance-baas het natuurlijk over de fusie van GTE en GTLM, GT3. Ford heeft de nieuwe Mustang geprepareerd voor die serie en daar ontstaat dan weer de Mustang GTD uit. En ja, in die klasse gaat Ford wederom op de vuist met Ferrari en hun 296 GT3. Maar in de topklasse? (via Autocar)