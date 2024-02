Een relatief moderne hot hatch met een vijfcilinder onder de kap. De goedkoopste Audi RS3 (8V) van Marktplaats.

Een viercilinder, een zescilinder, een achtcilinder. Dat zijn een beetje de gangbare motoren in modern autoland. Vroeger was de vijfcilinder ook heel gewoon. Tegenwoordig kun je alleen nog bij de Volkswagen Groep terecht voor een moderne vijfpitter, zoals in het geval van de Audi RS3.

Vijf cilinders

De eerste generatie RS3 werd uitgerust met een vijfcilinder en tot op heden met de derde generatie is de turbomotor nog steeds te vinden onder de kap. Voor de goedkoopste Audi RS3 van Marktplaats filterden we op de tweede generatie, de 8V dus. De eerste generatie is toch wel op leeftijd en de tweede ziet en voelt nog redelijk aan. Ook al gaat deze ook inmiddels richting de 10 jaar.

De goedkoopste

Maar wat kosten die dingen eigenlijk tegenwoordig? We vonden de goedkoopste Audi RS3 (8V) op Marktplaats voor 33.749 euro te koop staan. Dat is een zwart exemplaar en eentje van de eerste lichting. Je weet wel, de variant waar de kwaliteit van de remmen nogal ter discussie stonden.

De 2.5 TFSI levert 367 pk en is gekoppeld aan een 7-traps S Tronic automaat. Nog steeds is het een hot hatch die zijn mannetje staat bij het stoplicht. In 4,3 seconden sprint het beestje naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Het unieke aspect van een RS3 is het motorblok. De vijfcilinder heeft een unieke soundtrack en in combinatie met een mooie aftermarket uitlaat kun je dat nog eens benadrukken. In het geval van dit specifieke exemplaar is een downpipe van Milltek gemonteerd, dat kan ook al voor een kleine verbetering van de sound zorgen. De geadverteerde auto heeft ruim 152.000 kilometer gelopen.

De eerste en tweede generatie Audi RS3 staat niet bekend om zijn rijeigenschappen. Met de derde generatie heeft Audi sterke verbeteringen doorgevoerd om het sturen leuker te maken. Desalniettemin is het zeker niet iets om de goedkoopste Audi RS3 (8V) van Marktplaats op te laten staan.