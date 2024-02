F1 wintertest 2024: tijden en ALLEs dat je moet weten

Lees hier alles over de ins en outs van de F1 wintertest 2024!

Nou, het Formule 1 Seizoen 2024 gaat vandaag dan écht beginnen. Na een hele hoop voorspel, introducties, steken onder water, geruchten en onderzoeken jegens Christian Horner, gaan de heren coureurs dan vandaag dan eindelijk de eerste meters maken.

De pre-seasontest is een heel erg belangrijke. Tijdens deze sessies kunnen de teams eindelijk de auto’s die ze ontwikkeld hebben daadwerkelijk aan de tand voelen. Tegenwoordig zijn de testsimulaties beter dan ooit, maar er gaat niets boven een paar dagen ontelbare ronden rijden op het asfalt. Dat gaat deze dagen dan eindelijk echt gebeuren!

F1 wintertest 2024

In dit artikel duiken we lekker in de materie. Wat er gaat gebeuren, waar je op moet letten en natuurlijk waar je het kunt volgen.

Agenda F1 wintertest 2024

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, hebben we de agenda van de F1 wintertest 2024 voor je:

Woensdag 21 februari

08:00 – 12:00 | Eerste sessie

Lunchpauze

13:00 – 17:00 | Tweede sessie

Donderdag 22 februari

08:00 – 12:00 | Eerste sessie

Lunchpauze

13:00 – 17:00 | Tweede sessie

Vrijdag 23 februari

08:00 – 12:00 | Eerste sessie

Lunchpauze

13:00 – 17:30 | Tweede sessie

Waar wordt de F1 wintertest 2024 gehouden?

Vroeger was dat altijd in Spanje, nu is dat in Bahrein. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste betaalt Bahrein de FOM om hier de tests af te wikkelen. Maar er zit ook een logistieke reden achter. Want de eerste Grand Prix van 2024 is, eh, de GP van Bahrein. Daar betaalde Bahrein namelijk de FOM flink geld voor om de seizoensopener te zijn. Dat geld blijkt toch een terugkerend thema te seizoen.

Overigens heeft Bahrein meer voordelen hoor. De voorzieningen voor de teams zijn uitstekend en het is er zeer ruim van opzet. Ook valt het aantal pottenkijkers heel erg mee (er is niet veel toerisme). Tenslotte zijn de weersomstandigheden aangenaam en een goede voorbode voor het seizoen. Men rijdt voornamelijk in de zomer onder warme omstandigheden en Spanje rond deze periode kan soms wat koud zijn. Dus vandaar Bahrein: geld en de rest zit ook mee.

Het circuit: Bahrain International Circuit

Een ander voordeel van Bahrein ten opzichte van Barcelona-Catelunya is dat het een snellere baan is. Qua opzet lijken ze op een afstandje op elkaar, maar Bahrein is veel breder en sneller. Het circuit is inmiddels ook geen nieuwe baan meer: de eerste GP werd al 20 jaar geleden hier gehouden.

Er is een goede combinatie tussen langzame bochten, hele snelle doordraaiers en twee lange rechte stukken. Dit is handig voor de teams, die zo meer facetten van de auto kunnen bekijken en testen. Het circuit is 5,412 km lang en men rijdt met de klok mee (rechtsom dus).

Weersvoorspelling F1 Wintertest 2024

Een van de redenen om in Bahrein te rijden is het aangename weer. Op de meeste Europese banen is het nu vrij koud, dus in de zandbak is het wat prettiger om te vertoeven. Maar wat voor wordt het nu precies?

Woensdag 21 februari

Bahrein is zo’n omgeving waar het bijna niet afkoelt ’s nachts. Dus het is de hele nacht 19 graden, lekker klam. Overdag wordt het alleen nauwelijks warmer. De temperatuur stijgt naar 23 rond de lunchpauze om daarna af te zakken naar 20 graden. Er is 0% kans op regen (goh). Wel is de wind een factor. Die komt uit één richting (noord noord west) maar kan tot 27 km/u snel zijn aan het einde van de dag. Bahrein is een vrij open baan in de middle of nowhere, dus die wind gaat een rol spelen.

Donderdag 22 februari

Ook nu weer een lauwe nacht met 19 graden en een maximum temperatuur van 22 graden in de middag. Uiteraard is er ook nu geen neerslag. Nog belangrijker dan gisteren om rekening mee te houden is de wind. Het waait nu wederom vrij hard, van 21 km/u tot wel 29 km/u. De windrichting draait wel ietsje. In de ochtend komt ‘ie vanuit het noordwesten, maar draait naar het noorden toe.

Vrijdag 23 februari

Op vrijdag kunnen ze het hardste rijden. Wederom is het maximaal 23 graden na een lauwe nacht. En ja, ook hier geen neerslag. Dan de wind. Die komt nog altijd uit een noordelijke richting, maar zal aanzienlijk minder hard zijn.

Wat speelt er allemaal tijdens de F1 wintertests?

Nou, heel veel en helemaal niets. Het belangrijkste heeft niet direct iets met racen te maken en dat betreft Christian Horner. Hij ligt onder vuur wegens vermeende aantijgingen qua grensoverschrijdend gedrag. Het is een beetje vreemd dat ze bij de FOM, FIA en Red Bull Racing enorm hun snor drukken, terwijl De Telegraaf en F1 Insider zeer serieuze aantijgingen hebben gedaan. Dat strookt niet echt met elkaar.

In principe heeft het SMS-verkeer van Horner niets met racen te maken, maar hij is de langstzittende teambaas en toevallig ook de meest succesvolle op het moment. De hegemonie van Red Bull, Verstappen en Horner wordt door ons Nederlanders gewaardeerd, maar daarbuiten wat minder.

Als Horner morgen verschijnt bij de tests en gewoon zijn werk gaat doen, is dat een zeer bijzondere situatie. Reken maar dat de Britse pers er hard op in zal gaan. De Britse pers en Red Bull liggen elkaar niet altijd en dat zal nu alleen maar erger kunnen worden.

Welke conclusie kan je verbinden aan de tijden?

Alles en niets te tegelijkertijd. Dat heet te maken met het feit dat iedereen zijn eigen programma volgt. Dat zullen de meeste coureurs en teambazen oeverloos herhalen. Het is niet een kwalificatie waar men op het scherpst van de snede MOET rijden. Maar de coureurs gaan er ook niet naartoe om lekker 5-10 seconden te langzaam te rijden. Dat helpt ze namelijk ook niet om de data te krijgen over de auto.

Een belangrijke indicator is het aantal ronden. In principe willen teams zo veel mogelijk rijden met de auto’s om op die manier zoveel mogelijk informatie te verzamelen over hun auto. Vervolgens zijn het de teams de geregeld vooraan rijden ook het begin van dit seizoen een van de snellere teams. In sommige gevallen willen teams nog weleens een middag stunten door met weinig brandstof wat toptijden te noteren. Altijd handig als je nog een sponsor over de streep moet trekken. Dat gebeurt echter niet altijd elke dag.

Een andere indicator qua snelheid, is het verval qua pace in de longruns. Qua pure snelheid scheelde het soms niet veel tussen Red Bull, McLaren F1 Team, Scuderia Ferrari en Mercedes GP. Maar in de races was het verschil een stuk groter, de Red Bulls wisten hum snelheid beter vast te houden. Dat is dus voor komend seizoen een belangrijkere factor dan de ene snelle ronde. De eerste voortekenen kun je al wil zien tijdens de F1 winterstest 2024.

Waar kan ik de F1 wintertest 2023 volgen?

Ook voor de zendgemachtigden breken leuke tijden aan. Iedereen wil weer Formule 1 gaan kijken. De verwachtingen zijn hooggespannen, want het is aanzienlijk duurder dan vorig jaar.

ViaPlay

Bij ViaPlay worden alle dagen uitgezonden in zijn geheel. Je kan gewoon afstemmen op Viaplay op je televisie of andere device en alles volgen. De uitzending begint om 07:55 en gaat door tot 17:10. Uiteraard hebben ze bij ViaPlay ook eventjes lunchpauze. ViaPlay kost 15,99 per maand en naast F1 krijg je F1TV. Plus een hoop films, sport en darts. Vanaf 22 mei wordt ViaPlay nog duurder: 17,99 euro.

De ochtendsessies zullen worden voorzien van commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Die twee hebben samen vaak genoeg de 24 uur van Le Mans verslagen en kunnen erg goed zo’n sessie vullen met informatie.

Bij de middagsessies mogen Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen commentaar leveren, behalve donderdagmiddag. Dan zullen ze stiekem Jeroen Bleekemolen wisselen met zijn broer Sebastian Bleekemolen.

F1TV

Tegenwoordig is het een beetje dubbelop, want als je Viaplay hebt, kun je ook gebruik maken van F1TV. Dat is handig! Koop je ALLEEN F1TV, dan ben je tegenwoordig 11,90 per maand kwijt. Een jaarabonnement afsluiten is niet meer mogelijk.

Grand Prix Radio

Elke dag kun je ook bij Grand Prix Radio alles meekrijgen over de wintertest 2024. Daar krijg je vanaf 15:00 twee keer per een uur met een samenvatting wat er allemaal is gebeurd. Uiteraard zullen alle randzaken ook behandeld worden. Niemand minder dan Olav Mol doet de verslaggeving, terwijl Jack Plooij ter plaatse aanwezig is om alle laatste noviteiten te ontfutselen.

F1 Reddit

Een handige manier om op de hoogte te blijven als je niet constant naar een scherm kunt kijken of de radio aan kan/wil zetten. Ook zijn er natuurlijk de nodige F1-sites met liveblogs, maar over het algemeen is F1 Reddit verreweg het snelste.