Goedkoopste Audi RS5 is verrassend goedkoop

En nee, de goedkoopste Audi RS5 van ons land heeft niet een half miljoen kilometers onder de kap.

We worden allemaal ouder. Dat bleek wel toen er onlangs een Audi RS5 voorbij kwam voor ‘weinig’. Lees: minder dan 30 mille. Dat is niet oud voor een auto die nog niet zo gek oud is. Newsflash: het model is inmiddels alweer 14 jaar oud!

En de basis, de Audi A5, stamt alweer uit 2007. Het is dat het huidige model nog steeds de tweede generatie is. Ook blijft de lijnvoering van de dikke Audi behoorlijk tijdloos.

Maar als je RS5’en al vind onder de 30 mille, wat is dan de goedkoopste Audi RS5 van Nederland? Nou, we gingen en zoeken en hebben ‘m gevonden. Op Marktplaats uiteraard. Het is uiteraard geen okselfris exemplaar met weinig kilometers en in smetteloze toestand.

Goedkoopste Audi RS5 van ons land

Aan de andere kant is het ook allemaal niet zo heel erg. De goedkoopste Audi RS5 van ons landje heeft namelijk 183.040 km gelopen en dat lijkt veel, maar voor een grote dikke Duitse auto is dat niet heel bijzonder: iets meer dan 13.000 km per jaar. Dat moet de techniek wel aankunnen, hoor.

En ja, de auto is niet helemaal origineel meer. De 20 inch Rotor-velgen zijn zwart gelakt en de achterlichten zijn donkerder. Ach ja, het ziet er wel badass uit en mocht je meer een OEM-fapper zijn, dan kun je natuurlijk ook gewoon de velgen zilver laten spuiten en de folie van de achterlichten halen. Het is niet zo dat er een moeilijk bodykit opzit of imitatievelgen van het merk Knakie.

Beelschoon

Sterker nog: de Audi RS5 is nog steeds een beeldschone auto. Geen lijntje te veel, alles heel erg strak. Mocht je de auto weer helemaal origineel maken (en daarvoor hoef je dus niet veel te doen), dan heb je echt een tijdloze beauty. Ja, dat Daytona Grijs Pareleffect is geen originele of spannende kleur, maar het staat de RS5 bijzonder goed, ook als het de goedkoopste van Nederland is.

Natuurlijk, je moet deze niet kopen als je twijfelt tussen een twee jaar oude Audi A1 25 TFSI of een nieuwe Polo. Maar als je iets tof zoekt voor erbij, dan is de goedkoopste Audi RS5 van ons land nog best geinig.

Qua uitrusting zit het wel snor, want sportkuipen, Valcona-leder, 20 inch wielen, panoramadak, Band & Olufsen installatie: het zit er allemaal op. Ook standaard was altijd de 4.2 liter V8. Een atmosferische parel die meer dan 100 pk per liter aan vermogen levert: 450 pk in totaal. Tegenwoordig heeft jouw lease-Tesla dat ook, maar die klinken niet zo fraai als een RS5. Hey, en hoeveel ga je klagen als je dit exemplaar al voor 21.950 euro kunt meenemen? Precies. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Check wel even ons RS5-aankoopadvies om te zien waar je allemaal moet letten als je er eentje koopt:

En bekijk hier de vergelijkende test met de BMW M3 en Mercedes-Benz C63 AMG:

Meer lezen? Deze coupés hebben een atmosferische V8!