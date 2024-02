Lezersvraag: heb jij liever een station of een SUV?

Praktisch en ruim. Een station of een SUV, laat het weten in de lezersvraag.

Wat we op internet zeggen en wat we daadwerkelijk kan nogal verschillen. Als je het internet moet geloven mag de handbak nooit uitsterven, zouden alle autoliefhebbers van Nederland een Alfa Romeo Giulia Sportwagon (als deze bestond) rijden en zijn SUV’s stom. Maar is dat ook echt zo?

Want wees even eerlijk. De verkoopcijfers liegen niet. Crossovers en SUV’s worden wereldwijd omarmt. Ook door autoliefhebbers. Want een rationele aankoop is een Lamborghini Urus, een Porsche Cayenne GT of een Aston Martin DBX niet. De vraag is wat jij liever hebt.

Vanuit Nederlands perspectief zitten we graag in een station. Ondergetekende is ook fan van een Touring en heeft deze liever dan een SUV. Het stuurt beter, minder verbruik, minder lomp en zo kan ik nog wel even doorgeven. Ik ben zo benieuwd wat de mening van de Autoblog-lezer hier over is.

Want autofabrikanten hebben de stationwagen gelukkig nog niet opgegeven. Sterker nog, het aanbod groeit! Volkswagen heeft met de ID.7 Tourer een gloednieuwe station gepresenteerd. En ook BMW doet vrolijk mee met de volledig elektrische i5 Touring. En wat te denken van een Chinees merk als Nio met de ET5 Touring?

De opkomst van de crossover en SUV is niet te ontkennen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het overzicht op de weg, de makkelijke instap, het gevoel van veiligheid. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je een SUV boven een station zou verkiezen.

Desalniettemin hebben SUV’s gelukkig niet het alleenrecht onder de ruime auto’sm de station blijft nog wel even bestaan. Hiep, hiep, hoera. Mijn voorkeur is duidelijk. Hoe zit dat met jou en waarom heb je liever een station of toch een SUV? Laat het weten in de comments!