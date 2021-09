TOSE Mazda CX-5 is een flink verlaagde crossover

De TOSE Mazda CX-5 nog eventjes wat gaver geworden.

Het overkomt ons allemaal weleens. Je krijgt een auto van de zaak en dan is het net NIET het nieuwste van het nieuwste model. Of nog erger, op het moment dat je ‘m bestelt was nog het de nieuwste, maar voordat ‘ie geleverd wordt, is het facelift-model geïntroduceerd.

De kans bestaat dat je dan nogal baalt. Heb je eindelijk de auto van de zaak weten uit te onderhandelen, rijd je ineens in een oud model rond. En daar moet je gewoon over bijtellen. Man, man, man. Maar ja, wat ga je dan doen? Bij de pakken neer zitten? Of het beste ervan maken? Precies!

Onder handen

Inruilen is zonde, dus wat je het beste kunt doen is het volgende. Ten eerste verhoog je de gages voor je personeel, vervolgens neem je de auto onder handen. Dat is precies wat er is gebeurd met deze Mazda CX-5. Deze is onder handen genomen door de Duitse firma ‘TOSE Tuning’. Wij hadden er ook nog niet van gehoord, maar hier zijn ze!

In samenwerking met Cor.Speed (die kenden we wel) hebben ze een setje nieuwe wielen voor de CX-5. De wielen op de TOSE Mazda CX-5 zijn enorm en gigantisch. Ze meten namelijk 22 inch in diameter! Inderdaad, net zo groot als de wielen van de BMW X7 Nishijin Edition. De breedte is ook niet mis: 9,5 inch. Het is geen breedset, rondom heb je gewoon brede wielen.

Banden TOSE Mazda CX-5

Brede velgen betekent ook brede banden. Rondom ligt er 265/30 R22 onder. Voor een setje banden alleen al ben je zo 1.200 tot 1.500 euro kwijt. Om te zorgen dat de auto ‘mooi’ op zijn wielen staat, is er een schroefset gemonteerd van K-Custom. Daarmee kun je zowel de hoogte als de demping van de TOSE Mazda CX-5 aanpassen naar jouw smaak.

Eerlijk is eerlijk, het ziet er best dik uit. Dus mocht jij die persoon zijn die nog niet het oude model van de zaak mag leasen, is er goed nieuws. TOSE-tuning maakt er iets schitterends van waardoor je in stijl langs de Maas kunt paraderen met je panoramadak geopend. Ben je helemaal het mannetje op de Coolsingel!